Truffa ai parchimetri: coppia tedesca ruba quasi 2 milioni di euro in dieci anni

Un ex dipendente comunale e la moglie hanno rubato quasi 2 milioni di euro dai parchimetri di Kempten in Baviera, sfruttando un sistema di furti ben orchestrato. La coppia è stata scoperta dalla banca a causa di sospetti versamenti di monete e ora rischia il carcere.

Un lavoro meticoloso e silenzioso durato dieci anni, monetina dopo monetina. Un quarantenne tedesco, ex dipendente del Comune di Kempten, in Baviera, ha confessato di aver rubato, insieme alla moglie, quasi 2 milioni di euro prelevandoli dai parchimetri della città.

Per lungo tempo nessuno si è accorto dei furti, finché la banca della coppia non ha segnalato un possibile caso di riciclaggio, insospettita dai continui versamenti di monete. I due ora rischiano il carcere, dopo essersi nel frattempo separati. Una truffa ben orchestrata. Secondo quanto riportato dal quotidiano bavarese Süddeutsche Zeitung, i fatti si sono svolti a Kempten, cittadina di circa 70mila abitanti in Baviera.

La procura ha accertato che l’uomo, 40 anni, e la moglie, 39 anni, avrebbero sottratto circa 1,3 milioni di euro tra il 2020 e il 2025, mettendo a segno 335 furti. Già nel 2015 sarebbero riusciti a incassare circa 600mila euro con un altro centinaio di colpi, ma questi episodi non sarebbero perseguibili perché prescritti.

La strategia era tanto semplice quanto efficace: il mercoledì i parchimetri venivano svuotati, dunque la sera precedente il quarantenne individuava tramite i sistemi informatici comunali i dispositivi con almeno 800 euro, per poi prenderli di mira. In altri casi, sceglieva parchimetri malfunzionanti o in manutenzione. Inizialmente sottraeva piccole somme, poi, come ha raccontato lui stesso, la situazione è presto degenerata in un circolo vizioso. La scoperta dei furti.

A far emergere il caso è stata la banca della coppia, insospettita dai frequenti versamenti di monete. Alle richieste di chiarimento sono seguite risposte vaghe e poco convincenti, che hanno portato all’avvio delle indagini. Nel novembre 2025 i due sono stati formalmente accusati e posti in custodia cautelare. La coppia si sarebbe separata nell’agosto precedente; in quell’occasione lui le avrebbe consegnato 15mila euro in monetine.

Gli impiegati comunali, ascoltati in tribunale, non sono riusciti a spiegare come l’uomo avesse ottenuto l’accesso alle chiavi dei parchimetri. Lo stesso imputato ha dichiarato che chiunque avrebbe potuto prenderle dalla cassaforte del Comune. Parte del denaro veniva versata in banca, mentre un’altra veniva convertita in buoni spesa. Secondo la donna, la coppia avrebbe speso l’intera somma mantenendo uno stile di vita elevato.

Come contromisura, l’amministrazione locale ha modificato il sistema di gestione dei parchimetri, introducendo nuovi controlli





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Truffa Parchimetri Rubare Crimine Germania

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le chiedono 120.000 euro per salvare il figlio: l'85enne di Mappano capisce tutto e sventa la truffa cosìTruffa del “figlio malato”, ottantacinquenne smaschera il raggiro e fa arrestare una donna. Leggi la notizia e guarda il video su TG LA7

Read more »

Ferivano i cani per postare video strappalacrime e avere donazioni. La Bbc svela la truffa ugandese di cui sono state vittime migliaia di personeUn team investigativo in incognito ha smascherato un sistema che coinvolgeva diversi «content creator» che riuscivano a spillare centinaia di migliaia di euro a inconsapevoli donatori occidentali

Read more »

Marano Equo, 90enne truffata da un finto nipote: presi contanti e la fede nuzialeTruffa scioccante a Marano Equo ad una novantenne. Oltre a soldi e valori gli sfilano dal dito...

Read more »

Perché è meglio non stampare la ricevuta del bancomat: così lo scontrino aiuta i truffatoriSembra un gesto innocuo, ma lasciato nel cestino accanto allo sportello può riportare informazioni sufficienti per rendere più credibile una truffa

Read more »

Scandalo a Kempten: coppia ruba quasi due milioni di euro dai parchimetri in dieci anniUn ex dipendente comunale e la moglie hanno ammesso di aver rubato milioni di euro dai parchimetri di Kempten, sfruttando le debolezze del sistema di controllo. Il caso ha portato a un cambio di procedure e a un'indagine per riciclaggio.

Read more »

«Sei un pedofilo, devi pagare». Ma è un truffa svuota-contiPERUGIA - «Siete stati identificati online (sito di annunci) e sono stati registrati...

Read more »