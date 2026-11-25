Carabinieri di Roma San Paolo bloccano fondi e denunciano quattro persone per truffa smishing. Vittima un uomo di 51 anni raggirato da falsi operatori.

Un uomo di 51 anni residente a Roma è rimasto vittima di una sofisticata operazione di truffa finanziaria condotta mediante la tecnica dello smishing. I Carabinieri della stazione Roma San Paolo hanno identificato e denunciato quattro sospetti, originari della provincia di Napoli, responsabili del inganno. L'aggressione informatica ha provocato la perdita immediata di una parte dei risparmi della vittima, costretta a tre bonifici istantanei verso conti non sicuri.

Meccanismo Truffa Smishing e Perdita Fondi

La dinamica criminale si è innescata quando la vittima ha ricevuto comunicazioni da presunti operatori del servizio di assistenza clienti di un istituto di credito. Attraverso queste interazioni, i malintenzionati hanno inviato un link malevolo, sfruttando la nota tecnica di smishing o phishing per disabilitare le difese digitali dell'utente. Indotti a credere nell'autenticità della richiesta, i truffatori hanno guidato l'uomo verso la creazione e l'esecuzione di tre bonifici istantanei. L'importo totale trasferito ammonta a 1.458 euro, una somma che è confluita immediatamente su diverse carte prepagate intestate direttamente agli indagati.

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Azione Carabinieri e Reperimento Sospettati

Il danneggiato ha immediatamente sporguto denuncia presso la caserma dei Carabinieri, attivando un'indagine rapida e mirata. Gli accertamenti bancari e telematici condotti dai militari hanno permesso di tracciare con precisione i flussi finanziari verso i conti dei sospetti. L'operatività tempestiva dell'Arma è stata cruciale per fermare la fuga dei capitali. Grazie a questa intervención, i militari sono riusciti a bloccare e restituire al denunciante una parte significativa della somma sottratta, mitigando il danno economico subito.

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Quattro Denunciati e Quinto Deceduto

L'indagine ha portato all'identificazione di quattro persone, comprese tra i 37 e i 53 anni, tutte originarie della provincia di Napoli e con precedenti penali. Questi individui, due uomini e due donne, sono stati denunciati in stato di libertà per concorso in truffa, risultando gravemente indiziati del reato. La struttura criminale sembrava coinvolgere anche un quinto soggetto che partecipava agli accertamenti, il quale però è risultato deceduto. La provenienza napoletana dei truffatori indica un potenziale collegamento con bande organizzate attive nel settore delle frodi telematiche.

Impatto Reale e Conclusioni Investigative

Questo caso evidenzia la pericolosità delle campagne di smishing dirette a target specifici per indurre trasferimenti immediati. La restituzione parziale dei fondi dimostra l'efficacia delle procedure di blocco rapido attivate dalle forze dell'ordine in combinazione con le banche. La vicenda mette in luce la necessità di grande cautela nell'interagire con link provenienti da fonti non verificate. I Carabinieri continuano a monitorare la situazione per garantire che gli indiziati risponda di quanto loro addebitato, proteggendo la sicurezza finanziaria dei cittadini romani.