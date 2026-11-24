Scopri come evitare la truffa della caldaia contaminata. I finti tecnici usano l'urgente per rubare valori. Consigli pratici e numeri ufficiali da controllare.

Un'abile dinamica criminale, basata sulla paura e sull'urgenza, sta colpendo diversi nuclei familiari in Italia. La truffa della caldaia contaminata sfrutta l'arrivo del freddo e l'avvio degli impianti di riscaldamento per giustificare la presenza di sconosciuti all'ingresso delle case. I malintenzionati, spacciandosi per tecnici comunali o addetti alle verifiche dei fumi, creano un clima di panic immediato per rubare beni di valore.

La dinamica del finto tecnico e la contaminazione

La variante della caldaia contaminata funziona ribaltando la scena: i finti tecnici fingono di voler aiutare a salvare i beni che sono in casa, creando subito un clima d'urgenza. Calano la bugia sostenendo che un gas o un liquido potrebbe contaminare, annerire, corrodere gioielli, orologi o contanti presenti nell'abitazione. Con questo falso allarme invitano chi è in casa a prendere in fretta i propri valori e a metterli tutti insieme in un sacchetto per proteggerli prima che si rovinino.

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Spinta dall'istinto di mettere al sicuro i propri ricordi o risparmi, la vittima si trova spesso in una situazione di distrazione. A quel punto basta un attimo: mentre uno dei due accompagna la vittima in un'altra stanza con una scusa, per controllare un termosifone, aprire un rubinetto o firmare un foglio, l'altro afferra tutto e sparisce. Non si tratta di episodi isolati, ma di una dinamica che è riapparsa proprio in questi giorni in diverse parti d'Italia.

Riconoscere il trucco e verificare l'identità

Sapendo che potrebbe accadere a chiunque, quando suonano alla porta per caldaia, termosifoni, gas, luce o acqua, la scelta deve sempre essere la più prudente. Parlare dal citofono o dallo spioncino, chiedendo nome, cognome, numero di matricola ed ente o azienda di appartenenza, è un primo passaggio utile ma non basta da solo. È fondamentale incrociare i dati forniti con quelli ufficiali per evitare inganni sofisticati.

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Il numero da chiamare deve essere quello riportato sull'ultima bolletta, il numero dell'amministratore o quello del manutentore di fiducia, e mai un numero fornito da chi è fuori. Le ispezioni ufficiali sugli impianti termici, del resto, vengono quasi sempre comunicate in anticipo, in genere tramite lettera raccomandata. Se non si ha ricevuto alcun avviso preventivo, è altamente probabile che si tratti di una frode.

Cosa fare per non cadere nella trappola

Quando si è in presenza di un'intrusione sospetta, è tassativo non firmare nulla, non pagare sul posto e non spostare oro o contanti per presunti allarmi tecnici. La pressione psicologica è l'arma principale dei truffatori, che cercano di accelerare i tempi per impedire alla vittima di riflettere o di verificare autonomamente la situazione. Mantenere la calma e chiudere la porta è la strategia più efficace.

In caso di dubbi o se si percepisce una minaccia, la priorità assoluta è la sicurezza personale. Non permettere l'ingresso a nessuno senza una verifica incrociata rigorosa. La tecnologia, come le interruttori di sicurezza o i sistemi di allarme, può ulteriormente aumentare la protezione della propria abitazione. Informare i vicini e le forze dell'ordine di attività sospette aiuta a proteggere l'intera comunità da queste minacce continue.