Truffa carabiniere, arrestati due egiziani per la morte del 92enne Re a Milano

Due giovani cittadini egiziani sono stati arrestati per la morte del 92enne Nicola Luciano Re a Milano. La vittima era stata aggredita durante una truffa del finto carabiniere.

Il 92enne Nicola Luciano Re è morto dopo essere stato soccorso nel suo appartamento di via Muratori, a Milano, il 27 ottobre. Inizialmente si era ipotizzato che la caduta fosse dovuta a un malore, ma l'autopsia ha rivelato fratture craniche incompatibili con un incidente casuale, indicando invece un'aggressione violenta durante un tentato furto.

Dettagli dell'aggressione e delle indagini

Gli investigatori della Squadra Mobile di Milano hanno ricostruito i fatti stabilendo che Re era solo nel suo appartamento, situato nella zona di Porta Romana, quando è stata messa in atto la truffa. L'ipotesi di un malore è stata scartata grazie agli esiti dell'autopsia che hanno evidenziato lesioni traumatiche alla testa.

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Le indagini hanno incrociato le immagini delle telecamere di videosorveglianza con i dati del traffico telefonico e altri riscontri materiali. Questa combinazione di prove ha permesso agli agenti di identificare e colpire due giovani soggetti, entrambi cittadini egiziani, rispettivamente di 19 e 22 anni, su disposizione della Procura di Milano.

Dinamica della truffa e i sospetti

Secondo la ricostruzione ufficiale, si tratta di una tipologia di truffa particolarmente diffusa e pericolosa, spesso mirata ai cittadini più anziani. I truffatori si spacciano per militari o forze dell'ordine, affermando che un familiare della vittima abbia avuto un incidente o sia coinvolto in gravi guai legali.

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Con il pretesto di voler aiutare il familiare in difficoltà, i malviventi chiedono alla vittima di consegnare denaro contante o gioielli di valore a una terza persona che si presenta all'indirizzo della vittima. Nel caso specifico, si ritiene che uno dei due sospetti sia rimasto in attesa all'esterno dell'appartamento mentre l'altro è entrato per compiere l'aggressione e rubare gli oggetti di valore.

Altri reati e prossimi passi processuali

I due giovani sono gravemente indiziati di omicidio volontario e rapina aggravata in relazione alla morte di Re. Inoltre, la polizia ha accertato il loro coinvolgimento in un furto in appartamento ai danni di un'altra persona anziana a Varese, avvenuto dopo la morte del signor Re. In quella sede erano stati già arrestati e poi rimessi in libertà dopo l'udienza di convalida.

La polizia ha proceduto al nuovo fermo dei due soggetti venerdì sera, 13 novembre, nell'ambito delle indagini milanesi. L'udienza di convalida del fermo è prevista per le prossime ore, dove il giudice dovrà valutare la persistenza delle esigenze cautelari per i due giovani egiziani coinvolti in questa triste vicenda criminale.