Il Cert-Agid allerta sui nuovi attacchi alla Carta d'Identità Elettronica. Scopri come riconoscere le truffe, i metodi dei criminali e le procedure urgenti di difesa.

Il Cert-Agid, struttura dedicata alla sicurezza informatica dell'Agenzia per l'Italia digitale, ha lanciato un allarme preciso il 26 novembre riguardo a una minaccia informatica di grande impatto. Una nuova truffa online prende di mira specificamente la Carta d'Identità Elettronica, strumento utilizzato quotidianamente da milioni di cittadini per interagire con la Pubblica Amministrazione. I malintenzionati stanno cercando di convincere gli utenti a consegnare le proprie credenziali di accesso, utilizzando il nome prestigioso dell'Agenzia delle Entrate come esca principale. Questo attacco rappresenta un'evoluzione pericolosa rispetto alle tradizionali frodi Spid, poiché punta a sottrarre direttamente l'identità digitale di intere fasce della popolazione.

Il meccanismo fraudolento dei siti falsi

La tecnica truffaldina si basa sulla creazione di una pagina di autenticazione falsa, progettata per riprodurre esattamente l'interfaccia ufficiale della Carta d'Identità Elettronica. I siti illegittimi includono dettagli visivi credibili, quali i loghi ufficiali del Ministero dell'Interno e del sistema Cie, al fine di aumentare la fiducia delle vittime. Agli utenti viene richiesto di inserire il numero del documento di identità, il codice fiscale o l'indirizzo email associato, insieme alla password della propria identità digitale. Dietro questa semplice richiesta si nasconde un sistema sofisticato che permette ai criminali di interagire in tempo reale con gli utenti.

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I truffatori personalizzano le richieste di informazioni in base ai dati forniti, simulando errori tecnici durante la procedura per confondere la vittima e indurla a fornire dati aggiuntivi. L'obiettivo finale non è limitato alla sola sottrazione della password, ma mira a ottenere le autorizzazioni necessarie per superare il secondo livello di sicurezza previsto dal sistema di identificazione digitale. Gli esperti del settore hanno inoltre individuato elementi tecnici che suggeriscono l'utilizzo della piattaforma Telegram da parte dei gruppi criminali per coordinare le operazioni e gestire le vittime in modo centralizzato.

Conseguenze gravi per il furto di identità

Il furto dell'identità digitale può avere conseguenze ben più gravi della semplice sottrazione di una password, compromettendo la sfera privata e finanziaria dei cittadini. Attraverso le credenziali della Carta d'Identità Elettronica è infatti possibile accedere a un'ampia gamma di servizi pubblici e privati, inclusi il portale dell'Agenzia delle Entrate e il cassetto fiscale, nonché i servizi online dell'Inps. Inoltre, molte aziende private utilizzano la Cie per permettere l'accesso ai propri portali clienti, ampliando ulteriormente la superficie di attacco.

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Chi riuscisse a impossessarsi illegalmente dell'identità digitale di un cittadino potrebbe consultare informazioni riservate, acquisire dati personali e fiscali sensibili e utilizzarli per perpetrare ulteriori frodi complesse. La possibilità di accedere ai dati fiscali e previdenziali in tempo reale crea scenari di rischio elevati, poiché i criminali potrebbero manipolare dichiarazioni o richiedere servizi a nome delle vittime. La gravità della situazione è amplificata dal fatto che la Cia funge da chiave di accesso unificata per numerosi canali istituzionali, rendendo la protezione delle credenziali una priorità assoluta per la sicurezza nazionale.

Raccomandazioni Agid e procedure di difesa

L'Agenzia per l'Italia digitale raccomanda vivamente di verificare sempre il dominio delle pagine di autenticazione prima di inserire qualsiasi dato sensibile. È fondamentale non comunicare mai codici temporanei, password, codici Pin, Puk o le chiavi OTP a terzi, anche se questi si qualificano come rappresentanti ufficiali. Per evitare di cadere nella trappola, gli esperti consigliano di non accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione attraverso link sospetti ricevuti via email o SMS, poiché questi potrebbero reindirizzare a domini illegittimi.

La procedura sicura prevede di raggiungere direttamente i portali istituzionali digitando manualmente il loro indirizzo nel browser, evitando di cliccare su riferimenti esterni. È errato ritenere che la presenza dei loghi ufficiali, così come quella del lucchetto nella barra degli indirizzi, sia sufficiente a garantire l'autenticità di un sito internet, dato che i truffatori possono replicare facilmente questi elementi visivi. La vigilanza costante e l'educazione all'uso consapevole del digitale rimangono le armi più efficaci contro queste minacce informatiche in rapida evoluzione.

Intervento immediato e segnalazioni ufficiali

Chi teme di aver consegnato le proprie credenziali ai criminali deve intervenire tempestivamente per limitare i danni potenziali. Attraverso l'area personale del portale ufficiale della Carta d'Identità Elettronica è possibile modificare la password, consultare lo storico degli accessi e gestire la sospensione o la revoca delle credenziali compromesse. Questa azione immediata blocca l'accesso non autorizzato e permette di verificare quali attività sono state svolte durante la finestra di vulnerabilità.

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È inoltre opportuno contattare il servizio di assistenza della Cie per ottenere supporto tecnico e verificare eventuali operazioni non riconosciute sui portali istituzionali. La segnalazione dell'accaduto alla Polizia Postale è un passo cruciale per consentire alle autorità di avviare indagini e tracciare i responsabili. L'Agenzia per l'Italia digitale ha già informato le strutture competenti e ha richiesto la disattivazione del dominio utilizzato per la campagna fraudolenta, dimostrando una risposta istituzionale coordinata per proteggere la cittadinanza.