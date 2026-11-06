Truffa criptovalute: Polizia di Ravenna arresta rete 'Mi piace' WhatsApp

La Polizia di Stato smaschera una truffa su WhatsApp che ha sottratto oltre 92mila euro alle vittime promettendo guadagni facili con i like e investimenti in criptovalute.

La Polizia di Stato ha chiuso un'indagine cruciale su una complessa operazione di frode informatica che ha sfruttato la piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp per ingannare le vittime. L'obiettivo dei criminali era convincere i destinatari a investire somme di denaro considerevoli nella compra-vendita di criptovalute, presentando queste attività come opportunità di guadagno rapido e semplice attraverso la semplice interazione con contenuti visivi.

Meccanismo della truffa su WhatsApp

Il modus operandi ha Begin con il contatto iniziale della vittima tramite WhatsApp, dove i truffatori hanno instaurato una relazione di fiducia promettendo rendimenti facili e veloci. La tecnica prevedeva l'invio di foto e video su cui gli ingannati dovevano lasciare semplici "Mi piace", creando un'illusione di facilità operativa. Dopo i primi piccoli pagamenti effettuati con successo, la dinamica è cambiata: i criminali hanno iniziato a richiedere trasferimenti di somme sempre più elevate.

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Le vittime sono state condizionate a investire un totale di oltre 92mila euro in criptovalute, sulla base della falsa promessa di alti profitti. Questa fase critica ha rappresentato il momento in cui la truffa ha subito una escalation finanziaria, trasformando un apparente gioco online in un serio danno economico per i cittadini coinvolti. L'analisi delle prove ha dimostrato come la percezione di sicurezza iniziale fosse costruita artificialmente per abbassare le difese psicologiche dei destinatari.

Risultati dell'indagine della Sezione Operativa

L'indagine è nata dalla denuncia formale presentata dalla vittima, che ha attivato le forze dell'ordine per ricostruire la vicenda. La Sezione Operativa della Polizia Cibernetica di Ravenna, sotto la coordinamento della Procura della Repubblica di Ravenna, ha condotto accertamenti dettagliati. Gli investigatori sono riusciti a identificare otto conti correnti bancari sui quali confluivano le somme di denaro riconducibili alla frode.

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L'analisi approfondita dei flussi finanziari ha messo in luce una complessa rete di trasferimenti incrociati. Sono stati individuati ulteriori conti bancari collegati agli stessi truffatori, evidenziando una significativa circolarità del denaro illecito. Questa rete serviva a raccogliere e movimentare i fondi, complicando artificialmente la tracciabilità iniziale per ostacolare le indagini. Il trasferimento di parte del denaro nel circuito delle criptovalute ha ulteriormente aumentato la complessità tecnica dell'operazione investigativa.

Identificazione degli otto sospettati

Il lavoro metodico della Squadra Operativa di Supporto alla Criminalità Organizzata (SOSC) di Ravenna ha permesso di identificare con precisione gli otto intestatari dei rapporti bancari coinvolti nel giro di frodi. Tutti gli otto individui sono stati denunciati in stato di libertà, completando la fase finale dell'attività investigativa condotta dalla polizia. L'arresto e la denuncia dei soggetti hanno segnato la fine di una rete criminale organizzata che operava sfruttando le vulnerabilità digitali dei cittadini.

Impatto e prossimi passi legali

La conclusione di questa operazione rappresenta un vittoria significativa per la Polizia di Stato nella lotta contro le frodi online sempre più sofisticate. L'identificazione degli otto conti e la conseguente denuncia dei responsabili permettono alla magistratura di procedere con le azioni legali appropriate per il recupero delle somme sottratte. Questo caso evidenzia l'importanza della vigilanza digitale e della collaborazione tra le diverse sezioni della polizia nella gestione della criminalità economica moderna.