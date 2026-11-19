Banda di truffatori si è spacciata per Guardia di Finanza per depredare un'abitazione milanese di una campionessa. Scopri i dettagli dell'operazione.

Una sofisticata operazione di truffa ha colpito l'abitazione di una prestigiosa ex campionessa di nuoto italiana nella zona di Portello a Milano. I criminali hanno rubato quindici medaglie d'oro, due orologi Rolex e tre collane alla vittima.

Il trucco della Guardia di Finanza

I malviventi hanno innescato la dinamica partendo da una telefonata ingannevole, spacciandosi per agenti della Guardia di Finanza. Uno dei ladri ha raccontato alla donna che era stata compiuta una rapina e che i documenti della coppia erano stati smarriti durante la fuga.

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Il falso finanziere ha creato il rischio fazioso che la coppia fosse coinvolta nelle indagini. Ha chiesto di controllare i gioielli per verificare l'estraneità dei coniugi dal reato.

Isolamento della vittima

La tecnica è durata fino a quando la donna è rimasta sola nell'appartamento. Il marito è stato fatto uscire con una scusa prima che il complice della banda entrasse.

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La vittima ha consegnato quanto di prezioso aveva in casa ai truffatori. Solo dopo i coniugi hanno scoperto di essere stati raggirati.

Intervento e recupero del bottino

La donna e il marito hanno chiamato le forze dell'ordine per denunciare il furto. Le autorità hanno avviato immediatamente le indagini per recuperare il bottino. La banda è stata fermata con il recupero di quindici medaglie d'oro, due orologi Rolex e tre collane.

Contesto di un Paese che invecchia

Fabio Caressa ha dichiarato che l'Italia è un Paese di vecchi. Ha sottolineato che la gavetta è importante, ma ai giovani va data la possibilità di farla. La frase riflette il disagio generazionale nella società italiana moderna.