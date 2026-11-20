Una manager di Varese perde 200mila euro in una truffa telefonica da finti finanzieri. Ecco come è andata e le indagini dei carabinieri.

Una manager di 54 anni, in qualità di vicepresidente e amministratore delegata di un'azienda della provincia di Varese, è stata vittima di una sofisticata operazione truffaldina che ha causato la sottrazione di oltre 200mila euro. L'episodio, riportato dal Corriere della Sera, dimostra che le frodi finanziarie non risparmiano i professionisti esperti, colpendo direttamente le risorse aziendali con una rapidità allarmante. La vittima ha subìto un' aggressione patrimoniale coordinata che ha svuotato progressivamente i conti correnti dell'impresa in cui ricopre ruoli dirigenziali di alto livello.

La Strategia Del Finto Maresciallo Siana

L'attacco informatico ha avuto inizio lo scorso 13 novembre, quando la manager ha ricevuto una telefonata da un individuo che si spacciava per il maresciallo Fabrizio Luigi Siana della Guardia di Finanza. L'impostore ha sfruttato la paura del danno economico per manipolare la vittima, affermando che la sua azienda era oggetto di un'aggressione patrimoniale in corso. Per "proteggere" il denaro custodito presso gli istituti di credito, il finto ufficiale ha suggerito alla dirigente di trasferire immediatamente le somme su conti sicuri, creando un'urgenza artificiale che ha bypassato i normali controlli aziendali.

Also read Poste Italiane evita truffa visite mediche: direttrice salva anziano da perdita 15mila euro

Cronologia Dei Bonifici Istantanei

La manager ha obbedito alle istruzioni dell'aggressore ordinando cinque bonifici istantanei verso conti intestati a prestanome sconosciuti. La prima tranche è avvenuta il 13 novembre con un bonifico di 14.800 euro dal conto personale, seguito da due versamenti aziendali rispettivamente di 65mila e 58mila euro. Nei giorni successivi, la frode è continuata con altri due trasferimenti importanti: uno di poco meno di 63mila euro e un ultimo movimento di quasi 79mila euro. Quest'ultimo tentativo di prelievo massiccio ha però innescato gli allarmi automatici del sistema bancario.

Advertisement

L'intervento Bancario E La Denuncia

Il colpo è stato finalmente arginato grazie alla reattività dell'istituto di credito che ha bloccato l'ultimo bonifico da 79mila euro, notando che il saldo aziendale era ormai quasi azzerato dalle transazioni precedenti. Subito dopo il blocco delle operazioni, la manager ha allertato i massimi vertici della banca e ha sporto denuncia ufficiale ai Carabinieri per spiegare la dinamica dei fondi trasferiti. Le autorità giudiziarie stanno conducendo approfondite indagini per identificare l'effettivo autore della chiamata, che si è nascosto dietro il nome fittizio di un maresciallo della Guardia di Finanza, e per tracciare i beneficiari reali dei bonifici.

L'Indagine Sui Conti E I Prestanome

Le forze dell'ordine si stanno concentrando sull'origine delle chiamate e sulla rete di prestanome che ha ricevuto i fondi illeciti, cercando di ricostruire i punti oscuri di questa vicenda complessa. La polizia vuole capire chi si nasconda dietro la figura del sedicente maresciallo Siana e verso quali strutture finanziarie siano confluiti i circa 200mila euro sottratti. La manager, vittima di una truffa telefonica che ha sfruttato il suo ruolo di potere per manipolarla, ha dichiarato che l'evento le ha causato un grave trauma finanziario, sottolineando la sofisticatezza dei metodi criminali moderni. L'inchiesta continua per individuare tutti i complici della rete fraudolenta e recuperare le somme rubate.