Truffa gravidanza estorsione: arrestata donna per 40mila euro Fontanellato

Carabinieri di Fontanellato arrestano una donna accusata di estorsione dopo aver simulato una gravidanza per ottenere oltre 40mila euro da un uomo. Analisi della vicenda e dettagli sull'arresto.

Una donna trentenne è stata arrestanda dai Carabinieri di Fontanellato, in provincia di Parma, con l'accusa di estorsione ai danni di un uomo quarantenne. La vicenda, ricostruita dall'avvocato Mario L'Insalata, riguarda una presunta gravidanza simulata utilizzata come leva per richiedere somme di denaro ingenti al partner.

La dinamica della truffa e i bonifici tracciati

Tutto sarebbe iniziato nel luglio 2026, quando la vittima fu agganciata volontariamente dalla donna all'interno di un centro commerciale. Dopo due incontri preliminari, la giovane avrebbe mostrato all'uomo un test di gravidanza, probabilmente falso, dando il via a una serie di richieste economiche. L'accordo tacito prevedeva che lei potesse abortire se lui lo avesse voluto, ma lui doveva coprire tutte le spese relative.

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Nonostante il presunto intervento, la donna avrebbe successivamente affermato di aver sviluppato complicanze mediche, chiedendo ulteriori fondi per affrontare nuove spese sanitarie. Nel complesso, l'uomo ha effettuato cinquanta bonifici sul conto corrente della sua compagna, tutti tracciabili, per un importo totale che supera i quarantamila euro.

L'estorsione finale e la denuncia minacciosa

La situazione è degenerata quando la trentenne ha chiesto una somma di denaro specifica in cambio del silenzio, minacciando di sporgere denuncia per violenza sessuale nei confronti dell'uomo. Esasperato da questa pressione psicologica ed economica, il quarantenne si è rivolto all'avvocato Mario L'Insalata per cercare una soluzione legale alla situazione.

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L'avvocato ha organizzato un incontro-trappola in collaborazione con i Carabinieri per fermare le richieste illegali. Questo passo cruciale ha permesso alle forze dell'ordine di intervenire direttamente durante lo scambio dei fondi, garantendo la prova schiacciante necessaria per l'arresto immediato della sospettata.

L'operazione dei Carabinieri e le misure cautelari

L'incontro è avvenuto in un parcheggio, dove l'uomo si è presentato con una busta contenente il denaro richiesto. I militari erano già pronti sul posto e hanno proceduto all'arresto della donna al momento dello scambio. Inizialmente sottoposta agli arresti domiciliari, la misura è stata convertita dopo la convalida dell'arresto da parte dell'autorità giudiziaria.

Ora la donna è indagata ufficialmente per estorsione. Il giudice ha disposto misure cautelari severe, tra cui il divieto assoluto di avvicinamento alla vittima a meno di mille metri e il divieto di comunicare con lui attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione. Questa decisione mira a proteggere la vittima da ulteriori intimidazioni o tentativi di contatto.

Le conseguenze legali e il futuro del processo

La vicenda mette in luce come la simulazione di eventi personali gravi possa essere strumentalizzata per fini di lucro illecito. I cinquanta bonifici effettuati rappresentano una traccia digitale inequivocabile che conferma la natura sistematica delle richieste economiche.

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Il caso sottolinea l'importanza della collaborazione tra avvocati e forze dell'ordine nella risoluzione di conflitti personali che sfociano in reati penali. L'arresto avviene ora mentre il sistema giudiziario italiano valuterà la gravità delle accuse e le prove raccolte durante l'operazione dei Carabinieri di Fontanellato.