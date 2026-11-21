Una coppia con tre figlie perde 2.100 euro in una truffa immobiliare a Treviso. Un imprenditore locale interviene per risolvere l'emergenza abitativa della famiglia.

Una giovane coppia straniera con tre figlie si è ritrovata senza abitazione a seguito di una sofisticata operazione truffaldina avvenuta a Treviso, nel quartiere di Santa Maria del Rovere. L'evento, che ha colpito duramente una famiglia già in condizioni di vulnerabilità, ha trovato una potenziale risoluzione grazie all'intervento solidale di un imprenditore locale. L'uomo, noto per le sue attività nel settore sociale, ha contattato i coniugi offrendo la propria disponibilità per risolvere immediatamente l'emergenza abitativa.

Dettagli della Truffa a Treviso

La dinamica del raggiro ha avuto inizio durante una visita a un appartamento situato in piazza Martiri di Belfiore, immobile commercializzato da un'agenzia immobiliare con mandato esclusivo. Un individuo, presentatosi come potenziale acquirente del bene, ha avvicinato la coppia proponendo un accordo diretto che prevedeva l'acquisto dell'immobile per poi concederlo in locazione. Convinti della legittimità dell'offerta, i due coniugi hanno firmato un contratto e versato un anticipo di 2.100 euro, corrispondenti alle prime tre mensilità, tramite due distinti bonifici bancari.

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Il 35enne e la sua compagna, 27 anni, avevano deciso di procedere con l'operazione poiché vivevano precariamente in una stanza ad Oderzo. L'obiettivo era trovare una sistemazione stabile per sé e per le tre bambine. La scoperta della frode è avvenuta mercoledì 18 novembre, quando la famiglia si è presentata davanti all'appartamento per entrarvi in possesso. Trovando l'immobile sbarrato e il presunto proprietario scomparso con i fondi, la situazione è degenerata in una crisi abitativa improvvisa.

Reazione delle Autorità e Soccorso

Dopo aver constatato l'assenza del truffatore, il 35enne ha tentato di forzare l'accesso chiamando i vigili del fuoco per aprire la porta. La situazione è stata evitata grazie all'intervento tempestivo del titolare di un bar nelle vicinanze, che ha avvertito le vere proprietarie dell'immobile e ha invitato i pompieri ad attendere l'arrivo della polizia locale. Gli agenti hanno ricostruito i fatti spiegando alla coppia che tentare di entrare con la forza avrebbe aggravato la loro posizione legale e pratica.

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La famiglia si è ritrovata improvvisamente senza un tetto e senza i 2.100 euro versati. La prima notte tra mercoledì 18 novembre e giovedì 19 novembre è trascorsa in un albergo, mentre la notte successiva le tre bambine sono state accolte da alcuni parenti. La coppia ha intenzione di formalizzare una denuncia ufficiale presso le forze dell'ordine per permettere l'identificazione e l'arresto del responsabile della truffa.

L'Imprenditore e il Contesto Sociale

La vicenda ha destato forte clamore e ha raggiunto l'attenzione di un imprenditore trevigiano già impegnato nel sociale, che ha deciso di intervenire personalmente per evitare che le tre figlie continuino a vivere separate dai genitori durante la ricerca di una nuova sistemazione. È previsto un incontro per il pomeriggio di venerdì 20 novembre tra l'imprenditore e la coppia, al fine di individuare una soluzione abitativa concreta che permetta alla famiglia di ricongiungersi.

La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sulla necessità di garantire maggiori opportunità ai giovani, un tema sollevato da Fabio Caressa, il quale ha sottolineato come l'Italia sia un paese di anziani e come sia fondamentale dare la possibilità alle nuove generazioni di fare la gavetta. L'intervento dell'imprenditore rappresenta un caso di solidarietà concreta, offrendo una risposta immediata a una famiglia colpita da una grave ingiustizia economica e sociale.