Dopo una truffa che ha lasciato senza casa una famiglia a Treviso, un imprenditore locale interviene per offrire alloggio stabile ai coniugi e alle tre figlie.

Una famiglia composta da due genitori e tre figlie piccole si è ritrovata improvvisamente senza un alloggio stabile a causa di una sofisticata truffa immobiliare verificatasi a Treviso. La disavventura ha colpito i due coniugi, rispettivamente di 35 e 27 anni, che avevano creduto fermamente a un accordo per affittare un appartamento nel quartiere di Santa Maria del Rovere, firmando un contratto e versando la somma di 2.100 euro come anticipo. La vicenda, che ha lasciato la famiglia in una condizione di estrema vulnerabilità, sembra poter trovare un lieto fine grazie all'improvvisa e generosa介入 di un imprenditore trevigiano, già noto per le sue attività nel campo sociale, che si è offerto di prendere in carico la situazione abitativa.

I Dettagli della Truffa Immobiliare a Treviso

L'operazione truffaldina si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 18 novembre presso un immobile situato in piazza Martiri di Belfiore, una zona del quartiere di Santa Maria del Rovere. L'appartamento era messo in vendita attraverso un'agenzia immobiliare che ne deteneva il mandato esclusivo, garantendo la serietà della transazione ai potenziali acquirenti. Durante il sopralluogo, un uomo si è avvicinato alla coppia straniera presentandosi come un potenziale acquirente dell'unità immobiliare. Egli ha proposto un accordo alternativo e diretto con i due coniugi, sostenendo di voler acquistare l'immobile per concederlo successivamente in affitto direttamente a loro. Questa proposta è apparsa ai due come l'opportunità ideale per risolvere la loro precaria situazione abitativa, che li vedeva alloggiati precariamente in una singola stanza ad Oderzo.

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Convinti della buona fede del presunte proprietario, i due coniugi hanno proceduto alla firma di un contratto di locazione e al versamento delle prime tre mensilità di affitto. I pagamenti sono stati effettuati tramite due distinti bonifici bancari, per un importo totale di 2.100 euro. La famiglia, nel frattempo, aveva già lasciato il precedente alloggio ad Oderzo, contando sulla sicurezza di questo nuovo accordo. Quando si sono presentati davanti all'appartamento per entrare, hanno scoperto che la porta era sbarrata e che il presunto proprietario era scomparso nel nulla. L'uomo aveva sottratto i soldi e svanito, lasciando la famiglia senza tetto e senza i fondi versati.

Risposta delle Autorità e Ruolo dell'Imprenditore

La crisi si è aggravata quando il marito, un trentacinquenne convinto di avere il diritto di entrare nella casa, ha chiamato i vigili del fuoco chiedendo di forzare l'accesso. La situazione è stata scongiurata grazie all'intervento tempestivo di uno dei titolari di un bar situato nelle vicinanze, che, accortosi del turbativo, ha avvertito immediatamente le proprietarie reali dell'immobile. Il proprietario del locale ha inoltre invitato i pompieri ad attendere l'arrivo della polizia locale prima di qualsiasi azione, evitando così potenziali danni legali o fisici. Gli agenti, giunti sul posto, hanno ascoltato il racconto shock della coppia e hanno ricostruito la dinamica del raggiro, spiegando chiaramente ai coniugi che forzare l'ingresso avrebbe soltanto peggiorato la loro posizione giuridica.

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Nel frattempo, la notizia della drammatica situazione si è diffusa rapidamente nella comunità locale, arrivando all'orecchio di un imprenditore trevigiano. Quest'ultimo, già impegnato in attività di sostegno sociale, ha deciso di intervenire personalmente per garantire una soluzione abitativa immediata. L'imprenditore ha chiesto di essere messo in contatto con la coppia, composta da un uomo di 35 anni e una donna di 27 anni, entrambi lavoratori. L'obiettivo prioritario è stato fissato per il pomeriggio di venerdì 20 novembre, quando è previsto un incontro volto a individuare una sistemazione che permetta ai genitori e alle tre figlie di tornare a vivere sotto lo stesso tetto, evitando la separazione forzata dei membri della famiglia.

Conseguenze Immediate e Prossimi Passi per la Famiglia

Le conseguenze immediate della truffa hanno costretto la famiglia a una mobilità forzata e incerta. La prima notte, trascorsa tra mercoledì 18 novembre e giovedì 19 novembre, i genitori e le tre bambine hanno trovato riparo temporaneo in un albergo, sperando in una rapida risoluzione. La notte successiva, per proteggere soprattutto i più piccoli, almeno le figlie sono state accolte da alcuni parenti, separandosi dai genitori per il periodo necessario. Questa frammentazione della famiglia ha aumentato il disagio psicologico ed emotivo di tutti, in particolare dei bambini, rendendo ancora più urgente l'intervento dell'imprenditore.

La coppia ha deciso di formalizzare una denuncia ufficiale presso la polizia locale per consentire l'identificazione e il perseguimento penale del responsabile della truffa. Questo passaggio burocratico è essenziale per tentare di recuperare le somme perse, sebbene le probabilità di recupero diretto siano spesso basse in questi casi. Nel frattempo, l'intervento solidale dell'imprenditore rappresenta l'unica luce in questa vicenda oscura, dimostrando come la rete di sicurezza locale possa talvolta supplire alle lacune dei meccanismi giudiziari. La speranza è che l'accordo trovato venerdì 20 novembre si concretizzi in un vero contratto di affitto sicuro, restituendo alla famiglia la dignità e la stabilità che le erano state brutalmente tolte.