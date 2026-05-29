Truffa immobiliare nel Varesotto: sequestrati conti per 570mila euro

Un cittadino svedese è stato raggirato con la promessa di una villa a prezzo scontato. La guardia di finanza sequestra tre conti correnti. L'indagato è accusato di truffa aggravata, falso e autoriciclaggio.

Un cittadino svedese residente negli Stati Uniti pensava di aver concluso un affare straordinario: l'acquisto di una villa di pregio nel Varesotto per un milione e 300mila euro, ben al di sotto del suo valore di mercato.

Invece, è caduto in una trappola orchestrata da un uomo italiano, residente nella provincia di Varese, che si è finto operatore immobiliare qualificato. La vittima ha versato l'intera somma in tre tranche, convinta dalle false rassicurazioni e dalla documentazione contraffatta. Ora la guardia di finanza di Varese, su ordine del giudice per le indagini preliminari di Milano, ha sequestrato tre conti correnti riconducibili all'indagato, accusato di truffa aggravata, falso e autoriciclaggio.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il truffatore ha guadagnato la fiducia della vittima presentandosi come intermediario per l'acquisto di una villa in procedura esecutiva, falsificando sia la documentazione bancaria che i provvedimenti giudiziari. Il denaro versato è stato immediatamente dirottato su conti correnti intestati all'indagato e a una sua società, e successivamente trasferito a blocchi nel tentativo di occultarlo.

Sui conti sottoposti a sequestro sono state trovate somme per circa 570mila euro, a conferma del timore che la maggior parte del profitto illecito sia già stato disperso. L'operazione delle fiamme gialle è stata cruciale per bloccare almeno in parte il flusso finanziario e impedire ulteriori movimentazioni. Questa vicenda mette in luce i rischi connessi agli acquisti immobiliari che appaiono troppo vantaggiosi, specialmente quando coinvolgono transazioni internazionali e procedure esecutive non verificate.

Gli esperti consigliano di rivolgersi sempre a professionisti del settore, di verificare la documentazione ufficiale presso gli enti competenti e di diffidare di offerte che promettono guadagni facili. Il caso prosegue ora nelle aule dei tribunali milanesi, dove l'indagato dovrà rispondere delle gravi accuse contestate. La procura ha già avviato accertamenti per risalire all'intera rete di complicità e al destino delle somme già sottratte, mentre la vittima spera di recuperare almeno una parte del denaro investito





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