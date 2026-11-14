Truffa pensionato Roma: blocco Carabinieri, bottino 200mila euro recuperato

I Carabinieri di Roma bloccano due truffatrici nel tentato furto di 200mila euro a un pensionato. La finta polizia spacciava per agenti per rubare contanti e gioielli.

L'operazione condotta dai Carabinieri a Roma ha interrotto con successo un sofisticato piano di truffa ai danni di un pensionato di 63 anni, il cui patrimonio è stato messo a rischio da un tentativo di furto del valore complessivo di circa 200mila euro. L'intero importo, suddiviso tra abbondanti somme in contanti e preziosi gioielli in oro, è stato recuperato intatto e restituito al legittimo proprietario prima che le truffatrici potessero dileguarsi con la refurtiva. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha portato all'arresto in flagranza di due donne, una 52enne originaria della provincia di Napoli e una 37enne di origini ucraine, entrambe già note agli organismi di polizia per precedenti attività illecite. Le due indiziate, gravemente sospettate di tentata estorsione, sono state condotte nelle aule di piazzale Clodio per il rito direttissimo, dove è stata confermata la convalida delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria competente.

La strategia della falsa polizia

Il meccanismo criminale è iniziato con una telefonata ingannevole in cui un uomo, spacciandosi per un appartenente alla Polizia di Stato, ha contattato la vittima. Il truffatore ha insinuato la paura di un'imminente rapina nella sua abitazione, minacciata da fantomatici malviventi in attesa di colpire. Facendo leva sul terrore di perdere i propri averi, il finto agente ha convinto il pensionato a recarsi immediatamente in banca per prelevare tutti i propri preziosi e il denaro liquido accumulado. La fase successiva del piano prevedeva che la vittima consegnasse il denaro e i gioielli a due presunte poliziotte, che sarebbero passate a ritirare i beni in un punto prestabilito per garantire la loro sicurezza. Questa metodologia, nota come la truffa della stretta di mano, si basa sulla creazione di un'urgenza emotiva che compromette il giudizio razionale della vittima.

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L'intervento tattico dei Carabinieri

Il pensionato, mostrando un'acutezza mentale superiore alle aspettative dei criminali, si è insospettito di fronte all'anomalia del racconto e ha deciso di avvertire tempestivamente i Carabinieri. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli e della Stazione Roma Viale Libia, in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Roma, hanno immediatamente attivato un piano di sorveglianza. Le forze dell'ordine hanno predisposto un servizio di osservazione discreta nei pressi dell'abitazione della vittima, in attesa di individuare le due donne incaricate del ritiro della refurtiva. L'obiettivo era catturarle in possesso dei beni rubati, assicurando così la prova schiacciante del reato e il recupero immediato dei valori sottratti.

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Il blocco e le conseguenze legali

Non appena le due donne si sono presentate all'indirizzo indicato e hanno preso in consegna i sacchi contenenti la refurtiva, hanno tentato di allontanarsi dalla zona per completare l'operazione criminale. In quel preciso istante, i Carabinieri sono intervenuti bloccandole sul posto, impedendo qualsiasi fuga. L'intero valore sottratto è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, privando le truffatrici del frutto del loro crimine. Le due arrestate, una 52enne della provincia di Napoli e una 37enne di origini ucraine, sono state denunciate per tentata estorsione e condotte nelle aule di piazzale Clodio per il rito direttissimo. La procedura ha portato alla convalida della misura cautelare, confermando la solidità delle prove raccolte dalle forze dell'ordine durante l'operazione di sorveglianza.

L'importanza della vigilanza e della diffidenza

Questo caso rappresenta un esempio emblematico di come la prontezza di spirito e la collaborazione con le forze dell'ordine possano impedire gravi danni economici alla cittadinanza. La strategia dei criminali, che si basa sulla fiducia imposta attraverso l'uso di uniformi o titoli falsi, viene spesso sventata solo quando la vittima decide di verificare l'autenticità della richiesta con gli organi competenti. I Carabinieri di Roma ricordano a tutti i cittadini che le forze di polizia non richiedono mai il ritiro di contanti o gioielli presso luoghi privati o tramite intermediari non ufficiali. La diffidenza verso chiamate sospette e richieste insolite rimane la prima e più efficace arma di difesa contro questo tipo di criminalità organizzata, che mira a sfruttare la paura e la vulnerabilità delle persone, in particolare delle fasce più anziane della popolazione.