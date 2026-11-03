Truffa sessuale a Bravetta: arrestata la 39enne dopo i 950 euro estorti

La polizia di Bravetta ha fermato una donna che aveva estorto 950 euro tramite bonifico per documenti rubati dopo un appuntamento sessuale annullato.

I Carabinieri della Stazione di Bravetta a Roma hanno disinnescato una sofisticata operazione criminosa che combinava truffa, estorsione e furto di documenti personali, portando all'arresto di una donna di 39 anni. L'indagine è iniziata quando un uomo ha sporto denuncia dopo essere rimasto vittima di un ricatto ordito durante un appuntamento amoroso che non si era mai concretizzato.

La trappola dei 950 euro per i documenti

La dinamica del reato è emersa dalle ricostruzioni degli investigatori durante le operazioni di polizia. La donna aveva concordato con la vittima un incontro di natura sessuale, ma al momento della resa dei conti l'appuntamento era saltato. In cambio del mancato incontro, la giovane aveva prelevato i documenti d'identità dell'uomo, tenendoli in ostaggio.

Also read Truffa ai danni di anziani a Avellino: arrestato giovane con origini militari

La 39enne ha quindi iniziato a chiedere somme di denaro sempre più alte per la restituzione dei preziosi documenti. Di fronte alla richiesta di ben 1.350 euro, la vittima, spaventata e sotto pressione, ha versato una prima tranche di 950 euro tramite bonifico bancario. Solo dopo questo pagamento, ha deciso di allertare le autorità.

L'intervento dei Carabinieri e l'arresto sul fatto

Contattato il numero di emergenza 112, l'uomo ha ottenuto l'assistenza dei Carabinieri della Stazione di Bravetta. Gli agenti hanno organizzato una operazione sul campo per cogliere l'indagata nell'atto di estorcere l'ultima parte del denaro richiesto. L'obiettivo era quello di assicurare la donna alla giustizia senza che potesse distruggere prove o fuggire.

Advertisement

La trappola è scattata nel luogo stabilito per il pagamento finale e la restituzione dei documenti. I Carabinieri si sono presentati insieme alla vittima, intercettando la donna mentre pretendeva il saldo. La 39enne è stata immediatamente arrestata e le sono state apply le manette, ponendo fine alla sua attività criminosa.

L'importanza della denuncia e gli effetti della truffa

Questa vicenda sottolinea l'importanza cruciale di non cedere alle minacce degli estensori e di segnalare immediatamente i reati alle forze dell'ordine. Il versamento dei 950 euro tramite bonifico ha lasciato una traccia digitale fondamentale per le indagini e ha permesso ai Carabinieri di agire tempestivamente.

I documenti rubati rappresentano un rischio concreto per la sicurezza personale, potendo essere utilizzati per identità false o altre attività illecite. L'intervento rapido dei Carabinieri ha restituito alla vittima i propri documenti, chiudendo un ciclo di violenza psicologica ed economica iniziato con una promessa di incontro non mantenuta.

Conclusioni sulle indagini in corso

L'arresto della 39enne rappresenta un successo operativo per la Stazione di Bravetta nella lotta alle forme di estorsione moderna. L'indagine continua per verificare se vi siano altre vittime potenziali o collegamenti con altri episodi criminali. La giustizia italiana sta dimostrando di non tollerare le frodi che approfittano della vulnerabilità delle vittime.