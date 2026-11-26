L'Adusbef lancia l'allarme sulle truffe Black Friday 2024 guidate dall'intelligenza artificiale generativa. Ecco come proteggersi e i consigli per gli acquisti sicuri.

L' Adusbef ha lanciato un allarme critico riguardo alla giornata di domani, segnando l'inizio ufficiale del Black Friday, invitando i consumatori a mantenere la massima vigilanza prima di effettuare qualsiasi acquisto online. L'associazione pone l'accento sull'impiego crescente di sistemi di intelligenza artificiale generativa da parte dei cybercriminali, strumenti in grado di confezionare inganni sempre più difficili da riconoscere per l'utente medio. La pioggia di truffe informatiche che si prevede colpirà chi si orienta verso il commercio digitale rappresenta una minaccia concreta, trasformando un'occasione di risparmio in un potenziale rischio finanziario e privacy.

L'intelligenza artificiale genera nuove minacce

Le truffe informatiche del Black Friday di domani viaggeranno sul filo delle nuove tecnologie, sfruttando l'evoluzione dell'intelligenza artificiale per costruire inganni sempre più realistici. I malintenzionati stanno impiegando questi sistemi per generare siti e-commerce civetta che presentano grafiche identiche a quelle dei marchi più blasonati, ingannando la fiducia degli acquirenti fin dal primo sguardo. La sofisticazione di questi attacchi include anche la creazione di e-mail promozionali scritte in un italiano impeccabile, prive degli errori grammaticali che spesso tradiscono le frodi tradizionali.

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Un altro elemento cruciale di questa campagna truffaldina prevede l'utilizzo di recensioni false e di video o immagini manipolate artificialmente, progettati specificamente per spingere all'acquisto di merce inesistente o di bassa qualità. A questo quadro già complesso si affiancano il rischio di attacchi hacker diretti ai sistemi di pagamento e una pioggia di falsi messaggi provenienti da entità simulate, come banche o corrieri. L'obiettivo finale di queste comunicazioni ingannevoli è sottrarre password, codici di sicurezza e dati personali, compromettendo gravemente la sicurezza finanziaria dei consumatori.

Precauzioni per evitare i raggiri online

Per muoversi in sicurezza durante gli acquisti di domani, è fondamentale adottare precauzioni pratiche rigorose che limitino l'esposizione a questi pericoli tecnologici. In primo luogo, occorre evitare categoricamente di cliccare su link ricevuti via SMS o e-mail, preferendo digitare direttamente l'indirizzo del sito ufficiale nella barra del browser per garantire l'origine della pagina. È essenziale verificare la presenza del lucchetto di sicurezza HTTPS all'inizio dell'URL, indicatore fondamentale di una connessione criptata e protetta durante la trasmissione dei dati sensibili.

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È bene mantenere un sano scetticismo di fronte a promozioni che propongono sconti esagerati o irrealistici, poiché queste offerte nascondono spesso veri e propri raggiri finalizzati a estorcere denaro. Sul fronte dei pagamenti, la scelta migliore consiste nell'utilizzare carte ricaricabili con l'importo esatto da spendere oppure carte virtuali usa e getta, generate tramite l'applicazione della propria banca. Questa pratica evita di inserire i dati del conto principale o della carta di credito ordinaria, riducendo il danno potenziale in caso di violazione dei dati. È poi indispensabile assicurarsi che sia attiva l'autenticazione a due fattori per confermare ogni transazione, aggiungendo un ulteriore strato di protezione alle operazioni finanziarie.

Verifica corrieri e dati societari

Un'attenzione particolare va riservata alle comunicazioni relative ai servizi di consegna, poiché i messaggi che sollecitano sblocchi di pacchi o pagamenti d'urgenza tramite link esterni vanno sempre ignorati. Lo stato della spedizione deve essere verificato esclusivamente sui canali ufficiali del corriere, evitando di fornire dati personali su piattaforme non verificate. Quando si naviga su un sito nuovo o poco conosciuto, è essenziale scorrere la pagina fino in fondo per verificare la presenza di dati societari chiari, come la Partita IVA, l'indirizzo della sede legale e i contatti del servizio clienti. L'assenza di queste informazioni è un segnale evidente di attività illecita.

In caso di caduta vittima di una truffa, la tempestività d'azione fa la differenza per limitare i danni economici e legali. Bisogna chiamare subito il numero verde del proprio istituto di credito per bloccare immediatamente la carta di pagamento e impedire ulteriori prelievi non autorizzati. È opportuno salvare tutti gli screenshot del sito fraudolento e delle comunicazioni ricevute, elementi cruciali per le successive indagini. La denuncia formale deve essere spiccata presso la Polizia Postale o i Carabinieri, garantendo che le autorità competenti possano tracciare i responsabili.

Sintomi di frode e intervento immediato

L'evoluzione tecnologica sta offrendo ai malintenzionati l'opportunità di costruire inganni sempre più realistici, rendendo l'identificazione delle frodi un compito complesso per l'utente non esperto. Gli attacchi informatici possono compromettere la sicurezza dei dati personali e finanziari, con conseguenze che si protraggono ben oltre la giornata di Black Friday. L'invito dell'Adusbef resta fermamente quello di contattare immediatamente la propria banca in caso di operazioni sospette, bloccando le carte e denunciando l'accaduto alle autorità competenti.

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La protezione delle informazioni personali richiede una consapevolezza costante delle minacce digitali in rapida evoluzione. Conservare ogni prova, dalle email alle conferme di ordine, costituisce una base difensiva fondamentale contro le pretese di truffatori agguerriti. L'adozione di queste misure di sicurezza non deve trasformarsi in una trappola per i consumatori, ma deve rappresentare uno scudo efficace contro le insidie del commercio elettronico moderno.