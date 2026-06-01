Truffe informatiche al Mondiale 2026: soldi e dati rubati

La sicurezza dei fan e dei tifosi del Mondiale 2026 è stata messa a rischio da truffe informatiche attraverso biglietti, maglie e figurine Panini. I criminali informatici hanno creato reti fraudolente per rubare soldi e dati sensibili.

La sicurezza dei fan e dei tifosi del Mondiale 2026 è stata messa a rischio da truffe informatiche attraverso biglietti, maglie e figurine Panini. I criminali informatici hanno creato reti fraudolente per rubare soldi e dati sensibili.

Gli esperti consigliano di sfuggire agli hacker e di acquistare solo sui canali autorizzati. Le piattaforme social di Meta sono state utilizzate per creare campagne pubblicitarie ingannevoli con grafiche generate tramite intelligenza artificiale. I tentativi di frode si estendono a finte app per lo streaming degli incontri e portali di e-commerce gestiti da operatori asiatici. Le email di phishing sono state utilizzate per raccogliere informazioni private e numeri di carte di credito.

Il panorama delle minacce coinvolge anche la macchina logistica dei paesi che ospitano la kermesse calcistica. Il team di Kaspersky ha intercettato diverse attività volte a ingannare gli utenti del trasporto locale in Messico. Il furto di credenziali e la pubblicazione di annunci sul dark web sono stati utilizzati per promettere pacchetti di viaggio, voli e ticket per gli stadi con sconti anche del 20%.

Le aziende turistiche sono state vittime di tentativi di estorsione tramite false proposte di partnership da parte di finte compagnie aeree. L'integrazione tecnologica nelle sedici città ospitanti esponga a gravi rischi le reti di trasporto, i sistemi idrici e le infrastrutture energetiche nordamericane. I dossier segnalano specifiche minacce geopolitiche, documentando l'attività di gruppi supportati da Teheran che potrebbero violare i sistemi di controllo industriale.

Un occhio anche alle connessioni Wi-Fi pubbliche: meglio evitarle, secondo gli esperti, visto che dietro una rete gratis potrebbe nascondersi uno strumento di cattura dei dati. La storia recente dimostra che prepararsi in anticipo è l'unico argine efficace. Durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024, le autorità francesi hanno confermato oltre 140 eventi cyber, incluse 22 intrusioni andate a buon fine e un attacco ransomware contro il Grand Palais.

Acquistare solo sui canali autorizzati e non installare app al di fuori dei negozi digitali è il primo passo, per gli analisti, con cui i consumatori possono ridurre il rischio e non cadere nella trappola dei criminali del pallone





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