Aumentano i raggiri telefonici provenienti dall'estero, che coinvolgono persone anziane, utenti poco esperti di tecnologia e chi è facilmente influenzabile. I criminali sfruttano tecniche semplici ma efficaci, puntando sulla quantità dei contatti inviati.

Truffe telefoniche dai numeri esteri , allarme in Italia: i prefissi più usati e come difendersi. Attenzione al "wangiri". Aumentano i raggiri telefonici provenienti dall'estero, che coinvolgono persone anziane, utenti poco esperti di tecnologia e chi è facilmente influenzabile.

I criminali sfruttano tecniche semplici ma efficaci, puntando sulla quantità dei contatti inviati. I prefissi più usati sono quelli di Sudafrica, Romania, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Regno Unito, Danimarca, Germania, Malesia, Indonesia, Vietnam, India, Pakistan, Libia, Mali, Kenya, Portogallo, Irlanda, Finlandia, Lituania e Cambogia. La presenza di un prefisso estero non significa automaticamente che si tratta di una truffa, ma rappresenta uno dei primi campanelli d'allarme.

Le truffe possono riguardare false offerte di lavoro, messaggi su WhatsApp, chiamate improvvisamente interrotte e comunicazioni relative a premi inesistenti o vincite improvvise. I criminali si fingono operatori bancari, aziende energetiche o enti ufficiali, parlando di pagamenti urgenti, bollette da saldare o problemi con il conto corrente. L'obiettivo è sempre lo stesso: creare ansia e pressione psicologica per convincere la vittima ad agire senza riflettere.

Il "wangiri" è un meccanismo di truffa che consiste in una chiamata improvvisa e breve, che spinge la vittima a richiamare il numero, con costi molto elevati. Riconoscere queste truffe è possibile, soprattutto prestando attenzione ad alcuni dettagli. Le chiamate da numeri sconosciuti con prefissi internazionali sospetti, gli squilli brevissimi, i messaggi scritti in modo generico o con errori grammaticali e le richieste immediate di denaro sono segnali da non ignorare.

Bisogna inoltre diffidare di chi chiede dati personali, coordinate bancarie, codici di sicurezza o invita a cliccare su link esterni e scaricare documenti. Per proteggersi è consigliabile non rispondere a numeri sospetti e soprattutto evitare di richiamare contatti sconosciuti provenienti dall'estero. Può essere utile bloccare i numeri indesiderati direttamente dal proprio smartphone e segnalare eventuali tentativi di truffa alle autorità competenti o alla Polizia Postale.

Anche mantenere aggiornati i sistemi di sicurezza del telefono e usare applicazioni anti-spam può aiutare a ridurre il rischio





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