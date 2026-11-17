Donald Trump incontra i leader del Quad a Manila, annuncia nuove restrizioni all'export di chip e firma accordi commerciali. Analisi degli impatti geopolitici.

Donald Trump è arrivato all'aeroporto di Manila scendendo dal Boeing 747, storico aereo donato dal Qatar e trasformato in Air Force One, mentre la banda musicale suonava YMCA. Il presidente degli Stati Uniti ha camminato verso Marine 1, l'elicottero che lo ha condotto all'hotel Solaire, ignorando un gruppo di contestatori che urlavano slogan contro l'imperialismo americano. Questa tappa filippina costituisce solo una breve sosta nel suo complesso tour asiatico, caratterizzato da un'agenda densa di eventi diplomatici cruciali per il futuro degli equilibri regionali.

Il Cuore Diplomatico verso Shenzhen e Apec

La destinazione principale e il fulcro strategico di questo viaggio è Shenzhen, città cinese dove il 19 novembre si terrà lo storico vertice trilaterale che vedrà Donald Trump incontrare Xi Jinping e Vladimir Putin nell'ambito del summit Apec. Si vocifera inoltre che il presidente americano possa organizzare un incontro con Kim Jong-Un, leader della Corea del Nord, ampliando così la portata geografica e politica dei suoi colloqui. Questa riunione ad alto livello rappresenta il punto disnodo delle relazioni internazionali, dove le dinamiche di potere globali verranno ridefinite attraverso il dialogo diretto tra le maggiori potenze mondiali.

Also read Li Qiang e Trump a Manila: Libre Scambio vs Geopolitica

Restrizioni Tech e Reazioni della Casa Bianca

Un fattore determinante che sta accelerando le tempistiche di questi incontri è la decisione della Casa Bianca di implementare nuove e più severe restrizioni all'export di chip, seguito dallo scandalo legato a Nvidia. La Cina ha etichettato questa mossa come un caso esemplare di coercizione economica e di ingerenza extraterritoriale, affermando che tale atto compromette gravemente la stabilità delle catene di approvvigionamento industriali a livello globale. Queste normative mirano a limitare l'accesso ai semiconduttori avanzati, uno strumento tecnologico critico per lo sviluppo militare e civile delle nazioni competitor.

Advertisement

Il Vertice Quad e la Sicurezza Regionale

Prima dell'arrivo a Shenzhen, Donald Trump ha partecipato alla riunione del Quad, l'alleanza di sicurezza anti-cinese composta da Giappone, India e Australia, il cui vertice segna la sua prima partecipazione dal suo ritorno alla Casa Bianca. Durante l'incontro, Trump ha definito il Quad come una delle partnership più di successo a livello globale, descrivendo i quattro paesi come angoli di un Indo-Pacifico libero e prospero. Ha scherzato con i primi ministri alleati, definendo Narendra Modi dell'India come un uomo duro, Sanae Takaichi del Giappone ancora più ferma, e mantenendo un tono disteso con l'australiano Anthony Albanese.

Impatto sulle Filippine e Accordi Commerciali

La risposta timida degli Stati Uniti agli scontri nel Mar Cinese Meridionale ha spinto le Filippine, sotto la presidenza di Ferdinand Marcos Jr., a tentare un riavvicinamento a Pechino per siglare un accordo di convivenza marittima, obiettivo fallito al vertice dell'Asean per il ritardo di Trump. Nonostante questo, Manila sta procedendo con il progetto Pax Silica, un hub per l'intelligenza artificiale concepito per ridurre la dipendenza dalle tecnologie cinesi. Parallelamente, a Bangkok Donald Trump ha firmato quella che definisce un accordo storico per l'eliminazione delle tariffe commerciali, mentre il governo thailandese lo classifica come una semplice dichiarazione congiunta sui progressi dei negoziati sui dazi imposti dagli Usa, un gesto che potrebbe influenzare anche Singapore e Malesia.