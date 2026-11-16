Il presidente USA Donald Trump dichiara che potrebbe incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un in Cina questa settimana, ridefinendo la sua visita diplomatica in Asia orientale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato lunedì che è possibile un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un durante la sua visita in Cina questa settimana. Questa potenziale riunione potrebbe modificare significativamente il programma diplomatico del capo di stato mentre si reca in Asia orientale, toccando le tappe di Filippine e Cina. La notizia arriva a poche settimane dalle conclusioni del suo primo mandato e dopo anni di tensioni nucleari nella penisola.

Dipomazia diretta tra Trump e Kim a Panmunjom

Donald Trump ha confermato agli giornalisti, mentre lasciava la Casa Bianca in rotta verso l'Asia, che qualsiasi incontro si concretizzerebbe esclusivamente sul territorio cinese. Il presidente americano ha dichiarato esplicitamente che la presenza di Kim Jong-un dipenderà esclusivamente dalla volontà del presidente cinese Xi Jinping. Questa affermazione sottolinea il ruolo cruciale di Pechino come mediatore e ospitante degli eventi diplomatici in corso nella regione. La volontà di Trump di rinnovare il contatto diretto con Pyongyang indica un approccio personale alla diplomazia internazionale.

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Reazioni internazionali sul vertice APEC in Cina

Il Cremlino ha dichiarato lunedì che un eventuale incontro tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping, in margine al vertice dell'APEC in Cina, avrebbe un impatto majeure sugli affari globali. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha aggiunto che Putin potrebbe incontrare Kim Jong-un se il leader nordcoreano si recherà in Cina. Le agenzie di stampa russe hanno riportato queste dichiarazioni confermando la complessità delle relazioni geopolitiche tra le tre potenze nucleari. La diplomazia russa sembra pronta a facilitare un dialogo che coinvolga sia gli Stati Uniti che la Corea del Nord.

Analisti e prospettive strategiche per l'Asia

Victor Cha, capo del programma sulla Corea presso il Centro per gli Studi Strategici e Internazionali di Washington, ha interpretato le parole di Trump come una richiesta esplicita a Xi Jinping di portare Kim in Cina per un incontro. Cha ha sottolineato che un tale scenario rappresenterebbe una notevole vittoria diplomatica per Kim, permettendogli di condividere il palco con le altre potenze nucleari asiatiche. La narrazione comune suggerisce che la Cina non vorrebbe distrarre l'attenzione dall'ospitare l'APEC, ma Cha crede che l'iniziativa globale di Xi Jinping ne trarrebbe beneficio. L'esperto ha definito questa potenziale riunione come un evento straordinario per la stabilità regionale.

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Contesto nucleare e tensioni regionali attuali

L'interesse di Trump per un rinnovato coinvolgimento con la Corea del Nord arriva sette anni dopo l'ultimo summit, che si concluse senza accordi sulle armi nucleari e sui sanioni. Da allora, Pyongyang ha notevolmente ampliato le sue capacità nucleari e missilistiche, rafforzando al contempo i legami con Russia e Cina. Le stime ucraine e sudcoreane indicano che la Corea del Nord ha inviato tra 14.000 e 15.000 truppe per supportare la guerra in Ucraina sin dal 2024. La maggior parte di queste forze è stata dispiegata nella regione di Kursk per aiutare a respingere l'incursione ucraina.

Temi all'ordine del giorno e possibili conflitti

Trump ha dichiarato che discuterà denuclearizzazione, Iran e Ucraina con Xi e Putin, oltre al commercio e all'economia. Tuttavia, funzionari statunitensi e analisti hanno sminuito la possibilità di un accordo significativo tra le parti coinvolte. L'eventuale disponibilità di Trump a fare importanti concessioni a Pyongyang rischia di creare attriti con gli alleati regionali, che si sono opposti al riconoscimento della Corea del Nord come potenza nucleare. Le stime degli esperti suggeriscono che Pyongyang ha già costruito dozzine di testate nucleari, rendendo ogni dialogo complesso e delicato.