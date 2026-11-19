Donald Trump incontra Xi Jinping e Vladimir Putin a Shenzhen. I leader discutono transito energia Hormuz, non proliferazione nucleare Iran e rapporto con l'Ucraina.

Donald Trump si è recato a Shenzhen per una serie di incontri diplomatici di alto profilo, iniziando con due incontri bilaterali prima dello storico vertice trilaterale. Il presidente americano ha incontrato prima Vladimir Putin per una durata stimata tra i 35 e i 40 minuti, per poi incontrare Xi Jinping per circa un'ora. Questi incontri precedono la sessione congiunta che riunisce i tre leader nella città del sud della Cina.

Accoglienza e Rapporto con Xi Jinping

Dopo essere stato accolto con cerimonie solenni all'aeroporto della città, Donald Trump ha definito Xi Jinping un grande leader, definendolo uno dei più importanti presidenti della storia cinese. I due si sono salutati con una stretta di mano e un breve abbraccio, gesti che hanno segnato l'inizio dei lavori. Il leader americano ha elogiato lo sfarzo della cerimonia, citando la bellezza delle scene, la solennità e la presenza di migliaia di persone, inclusi bambini e soldati, come un grande segno di rispetto.

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Trump ha dichiarato che l'evento è stata una grande vittoria sia per gli Stati Uniti che per la Cina. Ha descritto il rapporto personale con Xi Jinping come eccellente e speciale, consolidatosi negli ultimi anni. Xi Jinping, dal canto suo, ha sottolineato come le relazioni tra i due paesi siano rimaste globalmente stabili e si siano evolute in modo positivo, apportando benefici concreti alle popolazioni e infondendo stabilità e prevedibilità nel contesto internazionale globale.

Convergenze su Hormuz e Non Proliferazione

Gli Stati Uniti e la Cina hanno espresso una forte convergenza di interessi riguardo alla sicurezza energetica e alla stabilità regionale. Donald Trump ha dichiarato, citando il South China Morning Post, che entrambi i paesi condividono l'obiettivo di garantire il transito delle forniture energetiche attraverso lo Stretto di Hormuz. Inoltre, le due nazioni concordano fermamente sulla necessità di impedire che l'Iran possa dotarsi di armi nucleari.

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Il presidente americano ha affermato di essere fortemente d'accordo con il suo omologo cinese su questi punti cruciali. Questa allineamento strategico emerge come elemento fondamentale dei colloqui, sottolineando come la gestione delle rotte energetiche e la non proliferazione nucleare rappresentino priorità condivise tra Washington e Pechino nel panorama geopolitico attuale.

Posizione Ferma sull'Iran e Controllo Militare

Nei confronti di Teheran, Donald Trump ha usato toni decisi, affermando di non aver bisogno di aiuto esterno per gestire la situazione. Ha dichiarato di aver sconfitto la Marina, l'Aeronautica e il sistema antiaereo iraniano, riducendo il loro arsenale missilistico a circa il 12-13% rispetto alla situazione precedente. Il leader americano ha enfatizzato come l'Iran sia ora desideroso di raggiungere un accordo, pur mantenendo una posizione di forza da parte degli Stati Uniti.

Trump ha inoltre dichiarato di avere il controllo totale dello Stretto di Hormuz, notando come nell'ultima settimana il volume di traffico sia stato superiore a qualsiasi altro momento nella storia dello Stretto. Ha evidenziato la coincidenza tra il passaggio di maggiori quantità di petrolio e il crollo vertiginoso del prezzo del petrolio il giorno successivo alle elezioni di midterm. Ha reiterato che gli Stati Uniti sono in guerra per impedire lo sviluppo di armi nucleari da parte dell'Iran, definendo l'arma nucleare inaccettabile per un regime che lui ha descritto come composto da folli.

Negoziazioni e Rapporti con Putin

Il presidente ha sottolineato di cercare un accordo duraturo con Teheran, valido anche in caso di cambiamenti presidenziali futuri. Ha definito la minaccia di una bomba sporca sul suolo americano come improbabile, assicurando che in tal caso gli Stati Uniti risponderebbero con una distruzione totale. Questa posizione contrasta leggermente con dichiarazioni precedenti del martedì, in cui aveva preso sul serio la minaccia e avvertito che il regime islamico avrebbe pagato un prezzo storico.

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Riguardo all'incontro con Vladimir Putin, avvenuto a margine del vertice APEC, Trump ha confermato di avere un ottimo rapporto con il capo del Cremlino da molti anni. Il Cremlino, attraverso il consigliere Yuri Ushakov, ha dichiarato che l'Ucraina è stata il tema centrale dell'incontro, definendolo un buon inizio da cui potrebbero derivare sviluppi positivi. La delegazione russa era guidata dal ministro degli Esteri Serghei Lavrov e dal vicepremier Anton Siluanov, mentre per gli Stati Uniti partecipavano il segretario di Stato Marco Rubio e il ministro del Tesoro Scott Bessent.