I legislatori USA chiedono al presidente Trump di trattare i casi di Youlin Chen e Min Zin con Xi Jinping durante il vertice APEC del 19 novembre 2026 a Shenzhen.

La comunità diplomatica statunitense si concentra sull'incontro tra il presidente Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping previsto per giovedì 19 novembre 2026 a Shenzhen. Quest'incontro si inserisce nel quadro più ampio del vertice dei leader dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), che si tiene nella città cinese dal 18 novembre 2026. L'attenzione è diretta verso il futuro della sorte di due cittadini americani ritenuti ingiustamente detenuti.

I legislatori repubblicani hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale mercoledì 18 novembre 2026 per esortare Donald Trump a esercitare nuovamente pressioni su Xi Jinping riguardo al caso di Youlin Chen e Min Zin. La lettera, firmata anche da altri diciassette membri del Partito Repubblicano della Camera dei Rappresentanti, sottolinea l'urgenza di ottenere risposte concrete da Pechino su queste detenzioni.

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Richiesta di Liberazione e Diplomazia

La dichiarazione congiunta è stata guidata da John Moolenaar, presidente della Commissione speciale della Camera sui rapporti con la Cina, insieme a Robert Aderholt, presidente del Values Action Team della Camera, e Chris Smith, co-presidente della Commissione congressuale-esecutiva sulla Cina. I legislatori hanno specificato che i due uomini sono stati trattenuti basandosi su sospetti infondati riguardanti la sicurezza nazionale.

Per supportare la loro argomentazione, i firmatari hanno citato il rilascio avvenuto nel mese di luglio del pastore Ezra Jin. Questo evento è stato presentato come un chiaro esempio positivo di come la diplomazia possa produrre risultati tangibili nel caso di cittadini stranieri in pericolo. La richiesta si estende anche ad altri detenuti noti, come il magnate dei media di Hong Kong Jimmy Lai e l'economista uiguro Ilham Tohti.

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Posizioni di Pechino e Washington

Una fonte ufficiale degli Stati Uniti ha risposto alla dichiarazione ribadendo che la risoluzione dei casi di detenzione ingiustificata dei cittadini americani rimane una priorità assoluta per il presidente Donald Trump. L'amministrazione statunitense considera la designazione formale di "detenuti ingiustamente" come un meccanismo cruciale per mantenere alta la pressione internazionale sulle autorità cinesi.

Tuttavia, funzionari statunitensi e sostenitori dei due cittadini affermano che la Cina non si è impegnata nel risolvere i casi nonostante gli sforzi precedenti. Donald Trump aveva già sollevato la questione riguardante Youlin Chen durante un incontro con Xi Jinping nel mese di maggio, portando il nome di entrambi gli uomini all'ordine del giorno durante un secondo incontro a settembre.

Un portavoce dell'ambasciata cinese ha respinto le accuse, affermando che la Cina è un paese governato dallo stato di diritto. Il portavoce ha chiarito che le autorità giudiziarie cinesi gestiscono i casi in conformità alla legge e ha negato l'esistenza di qualsiasi forma di detenzione ingiustificata nei confronti dei cittadini stranieri nel Paese.

Dettagli sui Casi Giuridici

Min Zin, un ricercatore specializzato in Myanmar, è stato arrestato nel mese di giugno durante una visita nella Cina sud-occidentale. Il Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che il cittadino americano è sospettato di spionaggio e di aver messo a rischio la sicurezza nazionale del Paese durante il suo soggiorno.

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Youlin Chen, un sismologo di origini cinesi, è stato arrestato all'aeroporto internazionale di Pechino il 5 novembre 2024, mentre si preparava a volare negli Stati Uniti. Le sue ricerche, finanziate dagli Stati Uniti, analizzavano le firme sismografiche dei test nucleari della Corea del Nord. Le autorità cinesi lo hanno accusato di spionaggio il 1° maggio 2025.

Conseguenze e Prossimi Passi

Il Dipartimento di Stato ha aggiunto un indicatore "D" al suo avviso di viaggio sulla Cina nel mese scorso, segnalando il rischio di detenzione ingiusta per i cittadini americani. Questa misura rappresenta un avviso formale e specifico per chi viaggia verso la regione, evidenziando i pericoli legali attualmente in corso.

Funzionari governativi hanno dichiarato che il rischio nell'avviso di viaggio per la Cina potrebbe essere aumentato se non si dovessero registrare progressi concreti nel trattamento dei casi. Si tratta di una misura preventiva per informare i viaggiatori e di una leva diplomatica per ottenere il rilascio.

Eric Lebson, direttore della strategia di Global Reach, un gruppo di advocacy che collabora con la famiglia di Chen, ha espresso sorpresa per l'assenza di dialogo. Ha definito il comportamento del governo cinese come atipico, considerando che non si era impegnato a risolvere la questione dopo due discussioni a livello presidenziale.