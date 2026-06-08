Trump abbandona l'intervista dopo domande su Capitol Hill e frodi elettorali

Il presidente Donald Trump ha interrotto prematuramente un'intervista con NBC, irritato dalle domande sul 6 gennaio e sulle elezioni. L'episodio, unito a sondaggi storicamente bassi e crescenti dissidi nel Partito Repubblicano, evidenzia le crescenti difficoltà politiche e la perdita di consenso, in particolare su economia e guerra in Iran, a pochi mesi dalle elezioni di midterm.

L'intervista di Donald Trump al programma Meet the Press si è conclusa in modo turbolento quando il presidente ha abbandonato la trasmissione prima del previsto, dopo una serie di domande incalzanti della giornalista Kristen Welker .

Trump si è irritato quando la conduttrice ha affrontato temi come l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio e le sue dichiarazioni sulla presunta frode elettorale sia del 2020 che di recenti elezioni. Il presidente ha anche confermato l'intenzione di istituire un fondo con miliardi di dollari per risarcire coloro che ritiene siano stati ingiustamente perseguitati dal dipartimento di Giustizia sotto la guida di Joe Biden, nonostante il parere contrario dei suoi avvocati.

In seguito, ha cercato di giustificare l'abbandono dell'intervista citando il rumore della pioggia sul tetto di un fienile durante la registrazione in Wisconsin, ma l'episodio evidenzia un crescente nervosismo. I sondaggi mostrano che il consenso verso Trump è storicamente basso, con circa il 60% che disapprova il suo operato, in particolare per la gestione dell'economia e la guerra in Iran.

Il conflitto in Medio Oriente, con 50.000 soldati ancora schierati, si protrae senza una chiara via d'uscita, nonostante le promesse di una rapida conclusione. Le tensioni con la realtà e l'opinione pubblica si riflettono anche all'interno del Partito Repubblicano, dove i dissidenti iniziano a emergere, come dimostrano i recenti voti al Congresso che hanno bloccato alcune iniziative di Trump, tra cui finanziamenti per progetti alla Casa Bianca e la nomina di un capo ad interim dell'intelligence.

Con le elezioni di midterm di novembre ormai vicine, la possibilità che i democratici riconquistino Camera e Senato è concreta, il che renderebbe gli ultimi due anni del mandato di Trump ancora più difficili, con un'agenda politica destinata a incontrare forti ostacoli parlamentari. La percezione di un'America in declino, contrastata con la retorica del Make America Great Again, è diffusa soprattutto tra i giovani, con solo il 25% degli americani che condivide l'idea che gli Stati Uniti siano il paese migliore al mondo.

Questo scollamento dalla realtà quotidiana dei cittadini amplifica il distacco politico e sociale, minando la capacità del presidente di imporre la sua narrazione come verità assoluta. L'intervista alla NBC, quindi, non è stata un episodio isolato, ma l'ennesima conferma di un momento di crescente difficoltà per la presidenza Trump, tra dubbi sulla gestione economica, guerre prolungate senza obiettivi chiari e un consenso che continua a erodersi





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