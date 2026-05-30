Trump accetterà accordo con l'Iran solo se Teheran rispetterà le sue linee rosse

La situazione geopolitica si è concentrata sulla questione iraniana, con gli Stati Uniti che hanno tenuto una riunione nella situation room per discutere della possibilità di un accordo con Teheran. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha dichiarato che l'amministrazione Trump accetterà un accordo solo se l'Iran rispetterà le sue 'linee rosse'. Hegseth ha inoltre sottolineato che gli Stati Uniti stanno cercando di sviluppare alleanze con i loro partner in base a una responsabilità condivisa, piuttosto che sulla dipendenza. L'Europa è stata criticata per non aver fatto la sua parte in questo processo.

La situazione geopolitica si è concentrata sulla questione iraniana, con gli Stati Uniti che hanno tenuto una riunione nella situation room per discutere della possibilità di un accordo con Teheran.

Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha dichiarato che l'amministrazione Trump accetterà un accordo solo se l'Iran rispetterà le sue 'linee rosse'. Hegseth ha inoltre sottolineato che gli Stati Uniti stanno cercando di sviluppare alleanze con i loro partner in base a una responsabilità condivisa, piuttosto che sulla dipendenza. L'Europa è stata criticata per non aver fatto la sua parte in questo processo





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Iran Trump Accordo Linee Rosse Alleanze Europa

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