Elon Musk annuncia due azioni SpaceX per ogni bambino americano nell'ambito dei Trump Account, con un valore potenziale di circa 18 miliardi di dollari.

Negli Stati Uniti i bambini diventeranno azionisti di SpaceX. Elon Musk ha annunciato che la sua società aerospaziale e lui personalmente doneranno due azioni a ogni minore americano, nell'ambito dei Trump Account, il programma di risparmio per i minori voluto da Donald Trump. L'operazione ha un valore potenziale di circa 18 miliardi di dollari.

L'annuncio è stato pubblicato da Musk sul social network X. Il meccanismo prevede che una delle due azioni arrivi direttamente dalla società e l'altra dal patrimonio personale del miliardario. Il dettaglio è rilevante perché il valore complessivo dipende dal titolo quotato a Wall Street.

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Come funzionano le azioni SpaceX per i bambini

Le prime azioni saranno trasferite a dicembre, mentre quelle provenienti dal patrimonio personale di Elon Musk saranno distribuite a partire da giugno 2027, alla scadenza del vincolo che ne limita il trasferimento. SpaceX ha confermato in una nota ufficiale l'impegno a destinare un'azione ordinaria di classe A di nuova emissione a ciascun Trump Account attualmente attivo.

Considerando il prezzo di chiusura delle azioni SpaceX a Wall Street del 25 novembre, pari a 127,44 dollari, ogni bambino riceverebbe un patrimonio azionario iniziale di quasi 255 dollari. Se la misura fosse estesa a tutti i minori statunitensi, l'operazione raggiungerebbe un controvalore di oltre 18 miliardi di dollari.

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I Trump Account sono conti di investimento individuali destinati ai minori, introdotti dalla legge fiscale approvata negli Stati Uniti nel luglio 2025. Il governo federale riconosce un contributo una tantum di 1.000 dollari ai bambini con cittadinanza statunitense nati tra l'1 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2028, in presenza dei requisiti previsti.

Donazioni di miliardari e dati della Casa Bianca

Secondo i dati diffusi dalla Casa Bianca il 7 ottobre 2026, sono stati creati quasi 70 milioni di Trump Account. Nei conti erano già confluiti oltre 4,5 miliardi di dollari, di cui 2,6 miliardi provenienti da donazioni filantropiche. I conti possono essere alimentati anche da familiari, datori di lavoro e donatori privati.

L'iniziativa di Musk si aggiunge a quelle di altri miliardari americani. Michael Dell, fondatore dell'omonima società informatica, e Gwynne Shotwell, presidente di SpaceX, insieme al marito hanno promesso di destinare oltre due milioni di azioni della società ai bambini statunitensi.

Negli Stati Uniti il contributo pubblico iniziale si affianca quindi alle donazioni dei grandi gruppi industriali e dei miliardari, con un ruolo centrale del mercato azionario.

Il fondo Valore Nuovi Nati in Italia

Anche in Italia il governo vuole creare le basi di un piccolo patrimonio per le nuove generazioni. L'articolo 58 del disegno di legge di Bilancio 2027 prevede l'istituzione presso l'Inps del fondo Valore Nuovi Nati, destinato a tutti i bambini nati a partire dal 1 gennaio 2027.

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Entro tre mesi dalla nascita, l'Inps dovrà aprire una posizione individuale intestata al bambino. In essa confluiranno 100 euro all'anno versati dallo Stato fino al raggiungimento della maggiore età. Complessivamente ciascun beneficiario potrà contare su 1.800 euro di soli contributi pubblici, a cui si aggiungeranno gli eventuali rendimenti e i versamenti volontari dei familiari.

I versamenti volontari dei familiari saranno detraibili dall'Irpef al 19 per cento, entro un limite di 1.000 euro all'anno. La gestione finanziaria delle risorse sarà affidata a Cassa depositi e prestiti. Secondo la relazione tecnica della manovra, il costo per lo Stato sarà di 35,6 milioni di euro nel 2027, per salire progressivamente fino a 642,4 milioni nel 2044.

Il modello italiano prevede un contributo statale annuale, con una gestione finanziaria accentrata e improntata a criteri di prudenza. Il fondo ha una finalità prevalentemente previdenziale: al compimento dei 18 anni le somme potranno essere trasferite, su richiesta del beneficiario, a un fondo pensione complementare.

Le azioni SpaceX sono invece legate per forza di cose all'andamento del titolo, del mercato e alle sorti di Elon Musk, a differenza del contributo italiano che non dipende da un singolo titolo.