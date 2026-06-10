Il Cammino del Lago di Turano è un itinerario di 100 chilometri che attraversa la provincia di Rieti. Il percorso è diviso in sei tappe e offre una vista spettacolare del lago artificiale e delle montagne circostanti. Lungo il cammino, i viandanti possono scoprire dodici villaggi, tra cui Ascrea, Paganico Sabino e Collalto Sabino. Inoltre, possono visitare numerose abbazie, castelli e necropoli, tra cui l'abbazia di S. Maria del Piano e di S. Salvatore Maggiore.

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato l' Iran di aver abbattuto un elicottero americano nel Golfo Persico. In risposta, Israele ha bombardato il Libano , causando almeno 8 morti.

Nel frattempo, un gruppo di camminatori sta percorrendo il Cammino del Lago di Turano, un itinerario di 100 chilometri che attraversa la provincia di Rieti. Il percorso è diviso in sei tappe e offre una vista spettacolare del lago artificiale e delle montagne circostanti. Lungo il cammino, i viandanti possono scoprire dodici villaggi, tra cui Ascrea, Paganico Sabino e Collalto Sabino.

Inoltre, possono visitare numerose abbazie, castelli e necropoli, tra cui l'abbazia di S. Maria del Piano e di S. Salvatore Maggiore. Il mese di giugno è ideale per percorrere il cammino, poiché offre un clima mite e l'opportunità di respirare l'aria buona dei boschi. I camminatori possono anche esplorare il lago a bordo del battello elettrico Thiora e condividere i pasti con gli agricoltori nelle tante fattorie sparse lungo il tracciato.

Il Cammino del Lago di Turano è un'esperienza unica che offre una combinazione di natura, storia e cultura





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