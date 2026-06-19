Trump accusa Meloni di averlo implorato per una foto, lei replica: "L'Italia non implora mai". Reazioni a raffica dalla politica italiana e annullamento di visite negli USA

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato in un'intervista telefonica che la premier italiana Giorgia Meloni lo avrebbe implorato di scattare una foto insieme al G7 di Evian, suscitando una ferma smentita della leader italiana che ha affermato "Io e l'Italia non imploriamo mai". La vicenda ha innescato una serie di reazioni polemiche da parte della classe politica italiana, con l'annullamento di visite istituzionali negli Stati Uniti da parte del ministro degli Esteri Tajani e del governatore Fontana, e con commenti critici da parte di esponenti di vari schieramenti. Il dibattito si è concentrato sul rispetto nei rapporti internazionali, sulla fedeltà dell'Italia all'alleanza atlantica e sulla correttezza della ricostruzione dei fatti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump , in un'intervista telefonica con l'emittente italiana La7, ha riferito di un colloquio avvenuto al vertice G7 di Evian con la premier italiana Giorgia Meloni , affermando che lei lo avrebbe implorato di scattare una foto insieme e che, pur non avendogliela negata, avrebbe provato pena per lei.

La leader italiana ha replicato con un tweet: "Io e l'Italia non imploriamo mai". Le dichiarazioni hanno suscitato una standing ovation di critiche da parte della classe politica italiana. Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha annullato la sua visita negli Stati Uniti prevista per il 21 e 22 giugno, definendo le parole di Trump "gravi e offensive" e un oltraggio all'intera nazione.

Anche il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha cancellato una missione istituzionale a Washington, esprimendo piena solidarietà a Meloni e sottolineando che i rapporti internazionali si basano sul rispetto reciproco e sul senso delle istituzioni. Numerosi altri esponenti politici sono intervenuti.

Il senatore della Lega Matteo Salvini ha definito le affermazioni di Trump "false" e un "tentativo di vendetta" perché Meloni non si sarebbe piegata ai suoi voleri, aggiungendo di preferire "mangiare un pollo vivo" piuttosto che credere a una supplica della premier. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, pur esprimendo solidarietà, ha sottolineato il costo politico per Meloni nel mettere da parte le precedenti critiche di Trump per servire l'interesse nazionale, definendo le ultime uscite una "caduta di stile" dannosa per l'alleanza.

Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, per Fratelli d'Italia, ha ribadito in una nota che "l'Italia e il suo governo non implorano nessuno" e che le polemiche con alleati affidabili sono inaccettabili. Il deputato leghista Claudio Borghi ha chiesto la pubblicazione dell'audio originale della telefonata per verificare le parole effettivamente pronunciate. Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha ricordato il sacrificio dei soldati americani nella liberazione dall'oppressione nazifascista, definendo le dichiarazioni di Trump una "lesione dolorosa" dei rapporti fraterni.

Il segretario del Partito Democratico Elly Schlein ha parlato di parole "gravi e inopportune" e ha dichiarato solidarietà a Meloni, sostenendo che l'offesa riguarda l'intera Italia. La leader di Azione Carlo Caligo ha pubblicato un video della risposta di Meloni a Trump scrivendo: "A testa alta! Non siamo vassalli. Senza implorare.

Mai. Questa è l'Italia, questa è Giorgia Meloni". Il commento del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha definito l'episodio una "battuta sgangherata e vergognosa" e, conoscendo il carattere della premier, l'ha ritenuta non veritiera. Nella sua replica ufficiale, Meloni ha scelto la via del silenzio, non commentando direttamente le accuse, ma limitandosi a indicare che, in un contesto internazionale complesso, è essenziale mantenere l'unità occidentale.

Le reazioni hanno messo in luce le tensioni nei rapporti tra Italia e Stati Uniti, la percezione di un'ingerenza nella politica interna italiana e il dibattito sul ruolo dell'Italia come alleato fedele ma assertivo. La vicenda ha anche acceso un confronto interno sulla opportunità di annullare visite istituzionali come gesto di protesta e sul significato di rispetto tra capi di Stato.

La ricostruzione dei fatti è stata peraltro complicata da possibili errori di traduzione, come segnalato da alcuni esponenti della Lega a proposito del termine "pena" che sarebbe stato male interpretato





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