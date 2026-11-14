Trump Administration Challenges Judicial Power in Supreme Court Appeal

L'amministrazione Trump chiede alla Corte Suprema di limitare gli inibitorie nazionali, un passo che potrebbe proteggere le sue politiche dalle sfide legali.

L'amministrazione del presidente Donald Trump ha presentato un ricorso presso la Corte Suprema degli Stati Uniti per mettere in discussione l'autorità giudiziaria nazionale. Questa mossa rappresenta un tentativo deciso di isolare l'agenda del presidente dagli attacchi legali ampi, riducendo il potere dei giudici federali di bloccare le azioni governative su larga scala. L'appello, gestito dal Dipartimento di Giustizia, sollecita i giudici a limitare la capacità storica dei tribunali di arrestare le azioni delle agenzie federali.

Restrizione delle Inibitorie Nazionali

La richiesta centrale dell'amministrazione è che i tribunali non dovrebbero avere la facoltà di sospendere completamente la regolamentazione di un'agenzia. Invece, qualsiasi sollievo concesso dovrebbe essere limitato esclusivamente ai specifici ricorrenti nel caso in esame. Questa strategia mira a garantire che le politiche del presidente repubblicano continuino a essere applicate a tutta la popolazione, anche mentre le cause legali procedono. L'obiettivo è evitare che una singola sentenza blocchi l'implementazione di riforme fondamentali a livello nazionale.

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Questa iniziativa si inserisce in una strategia più ampia avviata lo scorso anno, quando l'amministrazione ha convinto la Corte Suprema a limitare la capacità dei giudici federali di bloccare le azioni del presidente su scala nazionale. La sentenza precedente ha rappresentato un notevole potenziamento del potere esecutivo. Tuttavia, ha lasciato intatto un altro strumento che alcuni giudici hanno utilizzato per ostacolare le politiche presidenziali. Ora, il nuovo appello cerca di colmare questa lacuna legale, affrontando direttamente il potere delle agenzie federali di attuare le priorità di policy.

Reazioni degli Esperti e Posizioni Contrapposte

Aditya Bamzai, esperto di diritto amministrativo presso l'Università della Virginia, ha sottolineato che una vittoria per Trump in questo caso permetterebbe al governo degli Stati Uniti di continuare a far rispettare le regole in modo ampio su tutti tranne che sui ricorrenti in un caso specifico. Questa situazione potrebbe protrarsi per anni, mentre la litigation si svolge, anche dopo che i giudici hanno ritenuto le regole illegali. Bamzai ha aggiunto che l'accettazione di questa flessibilità potrebbe dipendere dalle opinioni personali sui politici dell'amministrazione specifica.

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Dal canto suo, il professor Ronald Levin della Washington University di St. Louis ha difeso lo strumento giudiziario attuale. Egli sostiene che quando un'agenzia adotta una regola ritenuta illegale, a volte l'unica soluzione sensata è cancellarla dal libro delle regole. Levin ha affermato che non si possono avere regole di sicurezza alimentare che si applicano solo ad alcune persone, né regole di sicurezza automobilistica che valgono solo per alcuni produttori. Per lui, questo strumento è essenziale per mantenere regolamentazioni uniformi applicate egualmente a tutti.

Il Contesto delle Sfide Legali a partire dal 2025

Da quando Donald Trump è tornato in carica a gennaio 2025, lui e i suoi alleati hanno duramente criticato i giudici che hanno ostacolato le sue politiche. Alcuni sono stati definiti radicali o corrotti, mentre l'amministrazione testa i limiti dei poteri presidenziali. Nel giugno 2025, su richiesta dell'amministrazione Trump, la Corte Suprema ha limitato le inibitorie "universali" o nazionali che possono bloccare l'applicazione di una politica da parte del governo contro chiunque, non solo contro gli sfidanti che hanno intentato causa.

I giudici avevano sempre più utilizzato questi ordini in una vasta gamma di casi contro Trump, inclusi quelli che aleggiavano violazioni della Costituzione degli Stati Uniti. L'amministrazione ha affrontato centinaia di cause legali sin dal suo ritorno al potere. Queste sfide riguardano mosse aggressive per limitare l'immigrazione, perseguire espulsioni di massa, porre fine alle iniziative sulla diversità e limitare i diritti transgender. Le azioni hanno spinto i confini dell'autorità presidenziale verso nuovi territori legali.

Il Caso Specifico del Texas e la Prossima Fase

Il nuovo ricorso nasce da una sfida presentata da fornitori di assistenza medica del Texas contro le regole federali che attuano una legge firmata da Trump durante il suo primo mandato. Questa legge mira a limitare le bolle mediche inaspettate. L'appello fa parte dello sforzo concertato dell'amministrazione per rendere più difficile per il sistema giudiziario ostacolare le azioni esecutive. La questione verte su come interpretare la legge del 1946 chiamata Administrative Procedure Act, o APA.

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L'APA governa il modo in cui le agenzie federali operano, inclusa l'implementazione delle regolamentazioni. I giudici e i tribunali d'appello hanno rivendicato a lungo il potere, ai sensi di questa statuto, di "rilevare come illegali e rimuovere" le regolamentazioni delle agenzie che considerano illegali. Questa azione ha storicamente invalidato le regole su una base universale. La Corte Suprema è attesa per considerare se assumere il caso all'inizio dell'anno prossimo, una decisione che definirà l'equilibrio di potere tra il ramo esecutivo e quello giudiziario negli Stati Uniti.