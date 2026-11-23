Advocacy groups file lawsuit against the administration for removing a George Washington slavery exhibit, alleging selective erasure of Black history in the US.

Istituzioni di attivismo per i diritti civili hanno citato in giudizio l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump il 23 novembre, contestando la decisione di rimuovere una mostra dedicata alla schiavitù situata a Philadelphia. I gruppi hanno sostenuto che questa azione costituisce un esempio di rimozione selettiva della storia afroamericana, mirando a cancellare aspetti cruciali del passato nazionale che non si allineano con la narrazione politica attuale.

Litigio sulla Mostra della Casa del Presidente

La causa legale affronta direttamente la rimozione di un'esposizione che documentava le vite di nove persone ridotte in schiavitù da George Washington presso la Presidenza House di Philadelphia. I gruppi di difesa dei diritti Avenging the Ancestors Coalition e The Black Journey hanno denunciato l'operazione, affermando che la popolazione nera subisce in modo particolare le conseguenze della rimozione selettiva della propria storia. Nel contempo, la storia che coinvolge figure storiche bianche presso il sito della Casa del Presidente rimane intatta e non toccata dalle nuove politiche.

Also read Scandalo Nvidia: Alice Huang spia per la Cina, Trump minimizza

Influenza della Presidenza Trump sulla Cultura Storica

Dal momento in cui è entrato in carica all'inizio del 2025, Donald Trump ha cercato attivamente di rimodellare le istituzioni storiche e la rappresentazione ufficiale della storia degli Stati Uniti. I decreti presidenziali emanati durante il suo mandato hanno creato una pressione significativa sui musei e sulle istituzioni culturali, portando al smantellamento di mostre sulla schiavitù e al ripristino di statue confederate. Questa strategia mira a ridefinire il contesto educativo e commemorativo del paese, focalizzandosi su aspetti specifici del passato americano.

Advertisement

Reazioni Istituzionali e Contestazione Legale

Nonostante le richieste di commento riguardanti la causa intentata, il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti e il National Park Service non hanno fornito alcuna risposta ufficiale. La vicenda si inserisce in un contesto giuridico complesso, poiché la rimozione della mostra sulla schiavitù era stata precedentemente autorizzata dopo una battaglia legale. Tale autorizzazione è avvenuta in seguito a una specifica sentenza emessa dalla Corte d'Appello del Terzo Circuito degli Stati Uniti, che aveva esaminato le implicazioni legali della rimozione.

Impatto sui Diritti Civili e Progresso Sociale

I difensori dei diritti civili affermano che queste misure amministrative annullano decenni di progresso sociale ottenuto nelle lotte per l'uguaglianza e la rappresentazione. Secondo le organizzazioni attive, tali azioni indeboliscono il riconoscimento di fasi cruciali della storia americana, oscurando le sofferenze e le esperienze delle comunità afroamericane. La rimozione di questi materiali educativi viene percepita come un tentativo di riscrivere la memoria collettiva nazionale a scapito della verità storica documentata.