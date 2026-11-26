Il presidente Trump ha dichiarato il 26 novembre 2026 di favorire la presenza di Putin al vertice G20 in Florida del 14-15 dicembre. Il Cremlino conferma che la decisione finale non è stata ancora assunta.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato il 26 novembre 2026 di essere favorevole alla partecipazione del presidente russo Vladimir Putin al vertice del G20 in programma in Florida dal 14 al 15 dicembre 2026. Durante un incontro con i giornalisti presso il suo resort di golf a Palm Beach, Trump ha espresso la sua volontà personale di accogliere il leader russo, pur ammettendo di non conoscere il suo effettivo stato d'animo riguardo all'evento.

Posizione di Trump sul vertice G20

Donald Trump ha dichiarato esplicitamente che se la decisione dipendesse esclusivamente da lui, vorrebbe che Vladimir Putin partecipasse all'incontro. Ha aggiunto che, in caso di desiderio da parte del presidente russo, egli avrebbe certamente la possibilità di recarsi negli Stati Uniti per l'evento. Tuttavia, il presidente americano ha riconosciuto che alcune persone, all'interno e all'esterno degli ambienti governativi, non avrebbero gradito vedere la presenza di Putin a un summit organizzato nel suo paese.

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Reazione del Cremlino e condizioni

Il Cremlino ha confermato il 26 novembre 2026 che non è stata ancora presa alcuna decisione ufficiale sulla partecipazione di Vladimir Putin al vertice. In una dichiarazione precedente, dopo il loro incontro avvenuto la settimana precedente, Putin aveva indicato che avrebbe valutato la possibilità di assistere all'evento solo dopo ulteriori discussioni con Donald Trump. Il leader russo ha sottolineato che sarebbe necessario considerare attentamente la situazione attuale in Russia prima di decidere se intraprendere il viaggio verso gli Stati Uniti.

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Contesto geopolitico e guerra in Ucraina

La proposta di invito si inserisce in un contesto diplomatico teso, caratterizzato dal conflitto in corso. Nelle prime ore del 26 novembre 2026, Trump ha pubblicato un messaggio su Truth Social in cui esprimeva il desiderio di vedere la Russia ritirare la propria aggressione militare contro i territori europei. L'amministrazione americana spera che un simile passo possa facilitare una rapida risoluzione della guerra in Ucraina, un obiettivo dichiarato che condiziona l'atmosfera politica intorno al possibile incontro tra i due capi di stato.

Prossimi sviluppi diplomatici

L'attenzione si ora concentra su Palm Beach, dove Donald Trump si trovava il 26 novembre 2026 per celebrare il Thanksgiving, mentre il Cremlino valuta le opzioni logistiche e politiche per i giorni 14 e 15 dicembre 2026. La mancanza di una conferma ufficiale da parte di Vladimir Putin lascia aperto il campo sulle dinamiche che si svilupperanno nei prossimi giorni. Ogni dichiarazione ufficiale proveniente dal Cremlino o dalla Casa Bianca modificherà immediatamente le aspettative sulla tenuta di questo storico possibile confronto faccia a faccia a livello internazionale.