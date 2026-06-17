Trump al G7 di Evian: vogliono firmare, ma se necessario ricominciamo da capo

Il presidente americano Donald Trump ha parlato alla conferenza stampa dopo il bilaterale con Modi, affermando che le controparti vogliono tornare alla normalità, ma minacciando di ricominciare i negoziati se necessario, forte della superiorità militare USA.

Al vertice del G7 di Evian, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilasciato dichiarazioni significative riguardo alla situazione geopolitica e alle relazioni internazionali, suscitando reazioni contrastanti tra i leader presenti.

Nel corso della conferenza stampa dopo l'incontro bilaterale con il primo ministro indiano Narendra Modi, Trump ha affermato con convinzione: Penso che si farà, vogliono firmare, vogliono tornare a una vita normale. Se non lo fanno, beh, sapete, va bene lo stesso, dovremo ricominciare il processo da capo e noi non ci perdiamo, abbiamo l'esercito più forte del mondo e poi non hanno più una marina, non hanno più un'aeronautica, è stato tutto bombardato.

Queste parole, pronunciate a margine del summit, riflettono la posizione ferma degli Stati Uniti nelle trattative in corso, probabilmente riferendosi al conflitto in Ucraina o ad altri dossier caldi. Le dichiarazioni di Trump arrivano in un momento di crescente tensione globale, dove i negoziati per una pace duratura sembrano procedere a rilento.

Il presidente americano ha sottolineato la disponibilità delle controparti a firmare un accordo, ma ha anche evidenziato la prontezza degli Stati Uniti a ricominciare da capo se necessario, confidando nella potenza militare americana. La menzione della distruzione della marina e dell'aeronautica avversaria suggerisce un riferimento diretto a un conflitto in cui gli USA hanno avuto un ruolo determinante, come la guerra in Ucraina o le operazioni in Medio Oriente.

Questa retorica, tipica dello stile comunicativo di Trump, mira a proiettare un'immagine di forza e determinazione, ma rischia di alimentare ulteriori divisioni tra i membri del G7. L'incontro con Modi è stato definito produttivo da entrambe le parti, con focus su commercio, sicurezza e cooperazione tecnologica.

Tuttavia, le parole di Trump hanno monopolizzato l'attenzione mediatica, oscurando i progressi bilaterali. Molti osservatori internazionali hanno espresso preoccupazione per il tono bellicoso del presidente, mentre altri hanno interpretato le sue dichiarazioni come un tentativo di sbloccare negoziati in stallo. La comunità internazionale attende ora gli sviluppi concreti, mentre Trump ribadisce che gli Stati Uniti non si lasceranno intimorire e continueranno a perseguire i propri interessi nazionali con ogni mezzo necessario.

Il G7 di Evian si conferma così un palcoscenico per le tensioni globali, con Trump al centro del dibattito





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