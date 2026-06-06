Trump alle finali NBA: chiusure strade e sicurezza massima

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump assisterà alla partita dei New York Knicks contro i San Antonio Spurs al Madison Square Garden di New York. La sua presenza ha portato a chiusure stradali e un rigido protocollo di sicurezza per i fan. I Knicks hanno sorpreso tutti con un vantaggio di 2-0 nella serie, grazie anche alla delusione delle aspettative della superstar francese Victor Wembanyama. La partita è attesa con grande interesse dai tifosi dei Knicks, che non vincono il titolo dal 1973 e non arrivano in finale dal 1999. Il sindaco di New York ha invitato i fan a celebrare responsabilmente, dopo che durante l'ultima partita sono state arrestate 17 persone, tra cui uno che ha aggredito un poliziotto.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump parteciperà alle finali NBA al Madison Square Garden di New York il 6 giugno, con la sua presenza prevista la chiusura delle strade e un rigido protocollo di sicurezza per i fan.

I Knicks hanno sorpreso tutti con una vantaggio di 2-0 nella serie contro i San Antonio Spurs, grazie anche alla delusione delle aspettative della superstar francese Victor Wembanyama. La presenza di Trump ha attirato l'attenzione dei media, ma anche causato alcune preoccupazioni per la sicurezza. Il Chief of Communications della Secret Service, Anthony Guglielmi, ha dichiarato che ci saranno chiusure stradali e un rigido controllo dei bagagli, oltre a misure di sicurezza simili a quelle degli aeroporti.

La partita è attesa con grande interesse dai tifosi dei Knicks, che non vincono il titolo dal 1973 e non arrivano in finale dal 1999. La città di New York è in fermento e il sindaco Zohran Mamdani ha invitato i fan a celebrare responsabilmente, dopo che durante l'ultima partita sono state arrestate 17 persone, tra cui uno che ha aggredito un poliziotto





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