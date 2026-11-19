Il presidente Trump dichiara che gli USA monitoreranno la situazione con l'Iran dopo il 1 gennaio, tra minacce di armi chimiche e smentite ufficiali.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un avvertimento significativo riguardo alle tensioni in corso con l' Iran durante un'intervista alla Fox News il 19 novembre 2026. Parlando a margine del vertice APEC a Shenzhen, in Cina, Trump ha annunciato che gli Stati Uniti valuteranno la propria risposta strategica nel conflitto dopo il 1 gennaio. Questa dichiarazione segue un periodo di intensa incertezza diplomaticha e militare, caratterizzato da messaggi contrastanti sulla volontà di escalation o di distensione.

Minacce e scenari per il nuovo anno

Trump ha dichiarato esplicitamente che si vedrà cosa succederà dopo l'inizio del nuovo anno, senza specificare quali azioni concrete sarebbero intraprese. Ha giustificato la sua retorica强硬 affermando che l'Iran si è comportato in modo ostile e aggressivo nei confronti degli interessi americani. Le recenti dichiarazioni del Presidente americano oscillano tra minacce di rappresaglie militari immediate e segnali di apertura verso una risoluzione negoziata dello stallo attuale.

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Allerta bomba sporca e armi chimiche

Le osservazioni di Trump sono state fatte in risposta a un rapporto della CNN che ipotizzava un tentativo iraniano di detonare una bomba sporca a Washington. L'attrezzatura utilizzerebbe esplosivi convenzionali per diffondere materiale radioattivo, ma il Presidente ha minimizzato la minaccia immediata, rispondendo di non credere che ci sia il rischio. Ha comunque sottolineato che esistono indizi concreti secondo cui l'Iran sta valutando l'uso di gas tossici e armi biologiche.

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Posizioni di Israele e agenzie di intelligence

Secondo funzionari israeliani, Tel Aviv ha condiviso con Washington informazioni dettagliate sugli intensificamenti delle capacità militari iraniane, inclusa la produzione di armi chimiche. Il capo del Mossad Roman Gofman si è recato negli Stati Uniti per difendere una ripresa dei colpi congiunti. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha confermato che non ci sono minacce imminenti alla capitale, smentendo parzialmente le paure pubbliche.

Contesto storico e negazioni iraniane

Lo scontro attuale nasce anche dalla distruzione del programma nucleare iraniano, giustificata da Trump come motivo fondamentale degli attacchi lanciati a febbraio insieme a Israele. Il Ministero degli Esteri iraniano ha definito infondate le accuse di sviluppo di armi di distruzione di massa. Le potenze occidentali continuano a denunciare un presunto nascondimento di programmi nucleari, una dinamica che continua a guidare le decisioni militari e diplomatiche globali.