Trump Amministrazione Chiede Alla Corte Suprema Di Bloccare Voti Californiani

Il Dipartimento di Giustizia ha chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di bloccare temporaneamente il conteggio di oltre 20.000 schede elettorali della California.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato una richiesta d'emergenza alla Corte Suprema di Washington il 2 novembre 2026. L'amministrazione del Presidente Donald Trump chiede il blocco immediato del conteggio di oltre 20.000 schede elettorali a distanza inviate dagli elettori in California. Questa mossa legale mira a impedire l'incorporazione di voti considerati potenzialmente illegittimi fino alla verifica della cittadinanza degli elettori coinvolti.

Dettagli Core E Meccanismo Legale

La richiesta è stata formulata durante le elezioni di medio termine del 3 novembre, un periodo cruciale che potrebbe influenzare il controllo del Congresso. Il Dipartimento della Giustizia sostiene che il conteggio di questi voti prima della verifica rappresenti un rischio per l'integrità del processo elettorale. L'obiettivo è separare le schede dei più di 20.000 registrati federalmente come probabilmente non cittadini dalle altre votazioni legali.

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Secondo l'accusa federale, il conteggio di queste schede illegittime mescolate con voti leciti causerebbe un danno irreparabile. Gli avvocati dell'amministrazione hanno dichiarato che una volta che i voti illegali vengono contati, è impossibile ripristinare la situazione originale. La lotta legale si concentra sulla necessità di verificare ogni singolo status di cittadinanza prima che il voto venga considerato valido.

Posizioni Delle Parti E Visioni In Conflitto

La California si oppone fermamente a questa richiesta definendo le accuse vaghe e minacciose per i diritti degli elettori. Lo Stato sostiene di possedere safeguards robusti contro il voto illegale e considera il processo federale di scrutinio delle liste affetto da errori. I funzionari statali evidenziano che la lista fornita dal Dipartimento di Sicurezza Interna è probabilmente piena di imprecisioni.

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Il Dipartimento di Giustizia ha citato una legge del 1996 che rende il voto non autorizzato un reato federale. L'azione legale afferma che la California viola la Supremacy Clause della Costituzione impedendo l'applicazione delle leggi federali. La lista dei 20.000 iscritti è stata inviata ai funzionari della California e della contea di Los Angeles per un'azione correttiva.

Impatto Reale E Prossimi Passi

Il Giudice David Carter della Corte Distrettuale Federale a Los Angeles aveva già respinto la richiesta il 28 ottobre. Il giudice ha sottolineato che il governo federale non ha mai coercitivamente richiesto agli Stati di abbandonare le proprie procedure elettorali costituzionali. Ha evidenziato come persone segnalate come non cittadini siano risultate essere cittadini naturalizzati in altri stati.

Anche il Nono Circuito della Corte d'Appello degli Stati Uniti, con sede a San Francisco, si è opposto al blocco del voto venerdì scorso. I giudici hanno dichiarato che un sostegno all'amministrazione potrebbe causare la privazione del diritto di voto e mettere a rischio l'intera elezione della contea. La Corte Suprema sta ora esaminando la richiesta nell'ambito dei tempi stretti precedenti il giorno delle elezioni.

Il Dipartimento di Giustizia ha avvisato gli ufficiali elettorali in tutti i 50 stati di possibili accuse penali. L'amministrazione ha intensificato lo scrutiny sul voto a distanza, un metodo spesso utilizzato dagli elettori democratici. La situazione rimane tesa mentre lo Stato più popoloso degli USA prepara le urne per le elezioni decisive.