Donald Trump ha confermato di inviare ulteriori 5.000 soldati in Polonia dopo aver scoperto la sua relazione stretta con l'attuale presidente, Karol Nawrocki, che ha contribuito a vincere la propria elezione. Questo annuncio segue le ultime notizie su Trump che mirano a rafforzare la sicurezza polacca e la sua posizione nell'Europa centrale in vista dell'obiettivo di atomizzare il fronte anticommunista. Le truppe in adicionalesjegeranno la situazione in Polonia da parte di altri paesi alleati. Tuttavia, i tradizionali alleati europei come l'Italia e la Germania hanno espresso preoccupazione riguardo al loro coinvolgimento e alla poltrone coloniesdiciamenstra nel contesto internazionale attuale.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha annunciato giovedì il dispiegamento di ulteriori 5.000 soldati in Polonia in seguito alla sua relazione con il presidente conservatore del Paese, Karol Nawrocki .

Trump ha riportato la sua relazione estrecha con Nawrocki come una delle ragioni alla base della sua decisione di aumentare la presenza militare in Polonia. L’annuncio segue il ritardo nell’invio di truppe annunciato da tempo e reflecte la politica di Trump di aiutare la Polonia, Paese NATO e alleato della sua coalizione anticommunista, a rafforzare la propria sicurezza e la sua posizione nell’Unione Europea





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