Trump annuncia accordo con l'Iran, ma Teheran smentisce

Il presidente USA Donald Trump ha dichiarato di aver raggiunto un'intesa con l'Iran per fermare il conflitto in Medio Oriente e bloccare il programma nucleare di Teheran. Tuttavia, le autorità iraniane hanno negato l'esistenza di un accordo finale, mentre Israele ha precisato di non essere parte dell'intesa. Il memorandum prevederebbe la rinuncia dell'Iran alle armi nucleari e la riapertura dello Stretto di Hormuz, ma manca la conferma della Guida Suprema.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato, durante un comizio virtuale a sostegno del vicegovernatore della Georgia Burt Jones, di aver raggiunto un accordo con l'Iran per fermare il conflitto in Medio Oriente e bloccare il programma nucleare iraniano.

Secondo le dichiarazioni del tycoon, l'intesa, che dovrebbe essere firmata nei prossimi giorni in Europa, prevede che l'Iran rinunci a qualsiasi forma di armi nucleari. Trump ha sottolineato che il memorandum d'intesa è dettagliato e vincolante, e ha citato la presunta approvazione della Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Il presidente ha anche elencato una serie di Paesi che avrebbero concordato sull'intesa, tra cui Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrein, Kuwait, Giordania ed Egitto.

Tuttavia, dal fronte iraniano non sono arrivate conferme ufficiali. Il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baqaei, ha dichiarato che "l'Iran non ha raggiunto una conclusione definitiva sull'accordo", e i media di regime hanno smentito l'esistenza di un testo concordato. Anche Israele, pur avendo colloqui con Trump, ha precisato di non essere parte dell'accordo.

Il premier Benjamin Netanyahu ha spiegato che si tratta solo di un memorandum di intesa per avviare negoziati e ha ottenuto rassicurazioni da Trump sul fatto che qualsiasi intesa finale includa lo smantellamento del materiale nucleare arricchito e limitazioni sui programmi missilistici. Fonti vicine ai negoziati citate da Axios indicano che i colloqui sarebbero vicini a un'intesa di principio su temi chiave, come lo sblocco dei fondi iraniani congelati, la riapertura dello Stretto di Hormuz durante un cessate il fuoco di 60 giorni e il quadro per i futuri negoziati nucleari.

Resta pendente tuttavia il via libera definitivo della Guida Suprema iraniana, considerato il passaggio decisivo per la formalizzazione di qualsiasi accordo. Nonostante le dichiarazioni ottimistiche di Trump, la situazione rimane avvolta nell'incertezza e nella contraddizione tra le parti. La mancanza di una conferma ufficiale da Teheran e la precisazione israeliana gettano ombre sulla reale esistenza di un accordo sostanziale. L'annuncio presidenziale appare più come un atto politico in chiave elettorale che una notizia di policy consolidata.

La complessità delle questioni in gioco - programma nucleare, sanzioni, riapertura delle rotte marittime, influenza regionale - richiede infatti un consenso solido all'interno dell establishment iraniano, in particolare della Guida Suprema, la cui approvazione Trump ha dato per scontata ma che in realtà non è stata formalizzata. L'Iran, consapevole del proprio valore strategico e della propria capacità di resistere alle pressioni, procede con cautela e probabilmente intende utilizzare i negoziati come leva per ottenere il massimo possibile in termini di sollievo economico e riconoscimento internazionale.

La dinamica regionale è altrettanto cruciale. La lista di Paesi citati da Trump come favorevoli all'intesa include attori con interessi divergenti, come l'Arabia Saudita e il Qatar, o addirittura storicamente ostili all'Iran, come Israele. La loro effettiva adesione a un piano specifico rimane da verificare. Netanyahu, pur complimentandosi con Trump per gli impegni assunti, ha voluto chiarire che Israele non è vincolato da alcun accordo e continuerà a perseguire i propri obiettivi di sicurezza.

Questo suggerisce che l'annuncio americano potrebbe essere un tentativo di costruire una cornice politica regionale prima dell'eventuale chiusura dei negoziati bilaterali con Teheran. In assenza di dettagli concreti sul testo dell'accorso, sul meccanismo di verifica o sulle tempistiche, l'entusiasmo di Trump rischia di rivelarsi prematuro. Il Medio Oriente rimane quindi in una fase di stallo negoziale, dove le parole si scontrano con la realtà dei fatti e ogni dichiarazione va valutata alla luce degli interessi nazionali delle parti coinvolte.

Il prossimo step sarà la risposta ufficiale iraniana, che potrebbe chiarire se si tratta realmente di un passo storico verso la de-escalation o solo di un altro round di ambigue trattative





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