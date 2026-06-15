Trump annuncia accordo preliminare per porre fine alla guerra nel Golfo

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che un accordo preliminare per porre fine alla guerra nel Golfo è stato firmato dagli Stati Uniti e dall'Iran. Tuttavia, i dettagli dell'accordo non sono ancora stati resi pubblici e sia gli Stati Uniti che l'Iran hanno dichiarato che una pace permanente deve ancora essere negoziata. L'accordo estende una fragile tregua annunciata ad aprile per altri 60 giorni e riapre lo stretto di Hormuz, bloccato dall'Iran dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran a febbraio.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha annunciato oggi un accordo preliminare per porre fine alla guerra nel Golfo, firmato dagli Stati Uniti e dall' Iran .

Tuttavia, i dettagli non sono ancora stati resi pubblici e sia gli Stati Uniti che l'Iran hanno dichiarato che una pace permanente deve ancora essere negoziata. L'accordo estende una fragile tregua annunciata ad aprile per altri 60 giorni e riapre lo stretto di Hormuz, bloccato dall'Iran dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran a febbraio. I negoziatori affronteranno questioni difficili come il futuro del programma nucleare iraniano nella prossima fase





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