Trump annuncia cessate il fuoco di due settimane con l'Iran

Donald Trump annuncia un accordo in extremis per un cessate il fuoco di due settimane con l'Iran, un'ora e ventotto minuti prima della scadenza del suo ultimatum. Il prezzo del petrolio scende in reazione all'annuncio.

Marco Valsania NEW YORK - Un accordo raggiunto all'ultimo minuto per un cessate il fuoco di due settimane, un'intesa cruciale per scongiurare una devastante escalation nel conflitto con l' Iran . Donald Trump ha annunciato la tregua, un'ora e ventotto minuti prima della scadenza del suo ultimatum, fissata alle otto di sera ora americana. In precedenza, Trump aveva minacciato la distruzione di una civiltà intera, se Teheran non avesse acconsentito a negoziare.

L'annuncio del cessate il fuoco ha suscitato una rapida reazione sui mercati, con un calo del 15% del prezzo del petrolio. Il presidente Trump ha dichiarato di aver sospeso una nuova offensiva, subordinandola alla riapertura immediata dello stretto di Hormuz. Inoltre, ha definito il piano iraniano in dieci punti come una «base di lavoro sulla quale trattare». Secondo indiscrezioni, questo piano include una serie di proposte significative, tra cui la cessazione permanente delle ostilità, garanzie contro futuri attacchi da parte degli Stati Uniti e di Israele, la revoca delle sanzioni contro Teheran e i suoi alleati, il mantenimento del controllo dello stretto di Hormuz e l'istituzione di pedaggi per il passaggio delle navi, i cui proventi, condivisi con l'Oman, sarebbero destinati al finanziamento della ricostruzione del Paese. Teheran, da parte sua, ha rivelato che il piano in dieci punti prevede anche un aumento dell'arricchimento dell'uranio. In Piazza Enghelab a Teheran, i cittadini iraniani hanno festeggiato l'annuncio del cessate il fuoco sventolando bandiere e gridando slogan di giubilo.\L'intesa raggiunta rappresenta un momento cruciale nelle complesse relazioni tra Stati Uniti e Iran, caratterizzate da tensioni crescenti negli ultimi mesi. La decisione di Trump di concedere una tregua, seppur breve, suggerisce una possibile apertura al dialogo, dopo settimane di retorica bellicosa e crescenti timori di un conflitto aperto. La reazione positiva dei mercati, con il calo del prezzo del petrolio, riflette la speranza di una de-escalation e la riduzione dell'incertezza. Tuttavia, la situazione rimane fragile e suscettibile a cambiamenti repentini. Il successo del cessate il fuoco dipenderà dalla volontà di entrambe le parti di rispettare l'accordo e di continuare a negoziare in buona fede. Il piano iraniano in dieci punti, sebbene presentato come una base di lavoro, pone importanti questioni e richieste che dovranno essere attentamente valutate. Tra queste, la questione dell'arricchimento dell'uranio è particolarmente delicata, poiché direttamente collegata al programma nucleare iraniano e alle preoccupazioni della comunità internazionale. La riapertura dello stretto di Hormuz è fondamentale per il commercio internazionale e per il flusso di petrolio, ma potrebbe essere soggetta a controversie in merito alle condizioni e ai controlli.\Le prossime settimane saranno cruciali per determinare se il cessate il fuoco di due settimane potrà trasformarsi in una tregua più duratura, aprendo la strada a una soluzione diplomatica del conflitto. L'atteggiamento di Israele, alleato strategico degli Stati Uniti, sarà un fattore determinante nel processo negoziale. È importante notare che l'annuncio del cessate il fuoco è avvenuto in un contesto di crescenti tensioni regionali, con implicazioni per altri paesi della regione, inclusi i paesi del Golfo e lo Yemen. La comunità internazionale, inclusi gli organismi internazionali come le Nazioni Unite, sarà chiamata a svolgere un ruolo di supporto e mediazione per facilitare il dialogo tra le parti e garantire il rispetto degli accordi. L'eventuale successo di questo cessate il fuoco potrebbe avere un impatto significativo sulla stabilità della regione e sulla politica internazionale nel suo complesso. La decisione di Trump, sebbene controversa per alcuni aspetti, sembra suggerire una volontà di evitare un conflitto aperto con l'Iran, privilegiando la diplomazia e la negoziazione come strumento per risolvere le dispute. È fondamentale che le parti coinvolte dimostrino flessibilità e volontà di compromesso per raggiungere una soluzione pacifica e duratura





sole24ore / 🏆 1. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump Iran Cessate Il Fuoco Hormuz Petrolio Teheran Sanzioni Accordo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump, piano per la 'distruzione' dell'Iran e ultimatum: ora tutto dipende da TeheranLe minacce durante una lunga conferenza stampa. Martedì sera la scadenza della deadline, ma il tycoon è convinto che l'Iran sia disposta ad evitare il peggio

Read more »

Iran respinge la proposta di cessate il fuoco USA, Trump minaccia infrastruttureL'Iran rifiuta la proposta statunitense di cessate il fuoco mentre Trump minaccia di colpire infrastrutture civili. Continuano i bombardamenti, con Israele che uccide alti ufficiali iraniani e colpisce impianti strategici. Trump cambia posizione sullo stretto di Hormuz, definendone la riapertura una priorità. Il FMI prevede impatti negativi sull'inflazione e sulla crescita globale a causa del conflitto.

Read more »

I veti incrociati sul negoziato, Trump: una notte e addio IranNo di Teheran alla tregua, gli Usa rigettano la controproposta. Israele attacca il petrolchimico del regime

Read more »

Crude Verità: Proteine, Carne e le Dichiarazioni di Trump sull'IranL'analisi critica di Franco Berrino ed Ennio Battista sulla dieta, in particolare sul ruolo delle proteine e del consumo di carne, si intreccia con le dichiarazioni di Donald Trump sull'accordo con l'Iran. La puntata di 'Crude Verità' svela le illusioni delle diete iperproteiche e mette in discussione le abitudini alimentari, mentre Trump valuta il conflitto in corso e le opzioni sul tavolo.

Read more »

Trump: Dichiarazioni sulla situazione in Iran durante l'Easter Egg Roll e aggiornamenti sugli scali pugliesiIl Presidente Trump ha commentato la situazione con l'Iran durante l'evento dell'Easter Egg Roll alla Casa Bianca, delineando le posizioni statunitensi e le possibili conseguenze. Contemporaneamente, il Presidente di Aeroporti di Puglia rassicura sulla disponibilità di carburante negli scali.

Read more »

Crisi Energetica in Egitto e Dichiarazioni di Trump sull'Iran: Aggiornamenti e SviluppiLe ultime notizie dall'Egitto, con l'impatto della crisi energetica sulle attività commerciali, e le dichiarazioni di Donald Trump sull'Iran, oltre a un importante successo medico in Italia.

Read more »