Trump annuncia che Israele non invierà truppe a Beirut dopo la conversazione con Netanyahu

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato lunedì che Israele non invierà truppe a Beirut dopo una telefonata con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Trump ha anche affermato di aver avuto una conversazione positiva con rappresentanti di alto livello di Hezbollah, che hanno concordato di porre fine a tutti gli spari.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato lunedì che Israele non invierà truppe a Beirut dopo una telefonata con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu .

'Ho avuto una conversazione molto produttiva con il Primo Ministro israeliano Bibi Netanyahu e non ci saranno truppe che andranno a Beirut. Inoltre, qualsiasi truppe che erano in viaggio sono già state respinte', ha detto Trump in un post sul social network Truth Social. Trump ha anche affermato di aver avuto una conversazione positiva con rappresentanti di alto livello di Hezbollah, che hanno concordato di porre fine a tutti gli spari





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