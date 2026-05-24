Trump annuncia che un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran riaprirebbe lo Stretto di Hormuz

Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che un accordo di pace tra gli Stati Uniti e l'Iran avrebbe riaperto lo Stretto di Hormuz, importante passaggio marittimo che collega il Golfo Persico al Mar Arabico. L'Iran ha smentito questa affermazione.

Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che un accordo di pace tra gli Stati Uniti e l' Iran avrebbe riaperto lo Stretto di Hormuz, importante passaggio marittimo che collega il Golfo Persico al Mar Arabico.

L'Iran ha smentito questa affermazione. Trump ha dichiarato di aver avuto una telefonata con i leader di Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Egitto, Turchia e Pakistan, che gli hanno incoraggiato a raggiungere un accordo. La Repubblica Islamica ha detto di stare lavorando per un memorandum di intesa per porre fine alla guerra e che i negoziati con l'esercito pakistano hanno portato a un avanzamento incoraggiante.

Gli Stati Uniti e l'Iran sono in guerra da febbraio, dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco contro l'Iran. La guerra ha causato un aumento dei prezzi energetici negli Stati Uniti e ha chiuso lo Stretto di Hormuz, importante passaggio marittimo per il commercio di petrolio e gas naturale. L'Iran ha detto di non avere intenzione di ottenere armi nucleari, ma di avere il diritto di arricchire l'uranio per scopi civili.

L'Iran ha chiesto la supervisione dello Stretto di Hormuz, la fine del blocco economico da parte degli Stati Uniti e la rimozione delle sanzioni sul commercio di petrolio iraniano. Il ministro degli Esteri iraniano Esmail Baghaei ha detto che la situazione è cambiata in meglio, ma che ci sono ancora problemi da discutere attraverso i mediatori.

L'Iran ha anche chiesto la fine della minaccia di nuove aggressioni da parte degli Stati Uniti e la fine del conflitto in Libano, dove i militanti Hezbollah, alleati dell'Iran, stanno combattendo contro le truppe israeliane che sono entrate nel sud del paese





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump Stati Uniti Iran Stretto Di Hormuz Accordo Di Pace

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti schiereranno 5mila soldati in PoloniaHa ritrattato quanto deciso appena una settimana fa, senza però dare spiegazioni convincenti

Read more »

La sala d'attesa per l'accordo fra Stati Uniti e IranGli americani hanno rinunciato a molto, ma non possono abbandonare le richieste sul nucleare. Gli iraniani cercano di evitare un nuovo attacco e giocano con lo Stretto. L’idea dei mediatori è guadagnare tempo

Read more »

Iran, gli Stati Uniti e il Pakistan fanno progressi mentre il Pakistan si occupa di mediareIn una dichiarazione congiunta, Iran, gli Stati Uniti e il Pakistan hanno affermato che i colloqui diretti tra loro sono progressati dopo quasi tre mesi di guerra. L’obiettivo è concludere un memorandum d’intesa dopo le visite a Teheran del capo delle forze armate pakistano, Asim Munir, e del ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araqchi.

Read more »

Spiragli di pace tra Stati Uniti e Iran, Trump: 'Accordo o attacco, decisione entro domani'Il premier israeliano Benjamin Netanyahu sarebbe 'preoccupato' da un'ipotesi di cessate il fuoco. Nucleare, controllo dello Stretto e nuovi raid: le ipotesi sulla pace a tempo

Read more »