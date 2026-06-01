Trump annuncia colloqui con Hezbollah e ritiro israeliano: accordo per fermare gli attacchi

Il presidente Trump annuncia di aver parlato con Hezbollah tramite intermediari e di aver ottenuto un impegno a fermare gli attacchi a Israele. In cambio, Israele avrebbe ritirato le truppe dirette a Beirut. La svolta diplomatica arriva dopo mesi di scontri al confine e lo sfollamento di oltre un milione di libanesi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato lunedì di aver avuto contatti con il gruppo militante libanese Hezbollah , allineato all'Iran, attraverso intermediari, ottenendo l'impegno a non attaccare Israele .

Contestualmente, Trump ha riferito di un colloquio con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, nel corso del quale Israele avrebbe accettato di ritirare le truppe pronte a colpire il sud del Libano. Questa azione diplomatica segna un precedente storico, poiché nessun presidente americano aveva mai interagito direttamente o indirettamente con Hezbollah, organizzazione designata come terroristica dagli Stati Uniti.

L'annuncio, diffuso tramite un post sulla piattaforma Truth Social, sottolinea l'intenzione di prevenire un'escalation militare nella regione, con Trump che ha evidenziato la单品 prodotto della telefonata con Netanyahu e con i rappresentanti di Hezbollah. Secondo quanto riportato, le forze israeliane già in movimento verso Beirut sarebbero state richiamate, mentre il gruppo libanese avrebbe concordato di cessare tutti i fuochi.

Le dichiarazioni trovano riscontro in quanto riferito da un funzionario libanese anonimo a Reuters, il quale ha spiegato che Hezbollah ha comunicato agli Stati Uniti, tramite il presidente del parlamento Nabih Berri, la disponibilità a fermare gli attacchi contro il nord di Israele in cambio della promessa israeliana di non colpire Beirut e i suoi sobborghi. Questo scenario si inserisce nel contesto più ampio degli scontri trasferitisi in Libano, considerati la più significativa estensione del conflitto tra Iran e Israele, con oltre 1,2 milioni di libanesi sfollati a causa dei raid israeliani e degli ordini di evacuazione dal 2 marzo.

Da quella data, Hezbollah aveva iniziato a lanciare razzi e droni verso Israele in sostegno dell'alleato iraniano. L'intensificazione degli ultimi giorni ha visto le truppe israeliane occupare il castello di Beaufort, una fortezza di 900 anni, e una crestra strategica nel sud del Libano, come confermato dall'esercito israeliano.

Questo avanzamento è seguito a uno dei giorni più intensi di bombardamenti di Hezbollah sul nord di Israele dalla tregua di aprile, evento che aveva innescato la chiusura delle scuole e restrizioni civili. Ilrapporto finale della redazione di Reuters, curato da Doina Chiacu e Cynthia Osterman, include contributi da Washington, Beirut e Toronto, evidenziando la complessità e la portata internazionale della notizia.

L'evolversi della situazione rimane sotto osservazione globale, con la speranza che gli accordi annunciati possano tradursi in una stabilizzazione duratura della regione





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