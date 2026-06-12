Trump annuncia intesa con Iran, BCE alza tassi, e le altre notizie del 12 giugno 2026

Il presidente USA Donald Trump annuncia la cancellazione degli attacchi e un accordo con l'Iran, ma manca la conferma di Teheran. La BCE aumenta i tassi di 25 punti base, con impatti su mutui e finanziamenti. In Italia, 1,7 milioni di assunzioni temporanee, entra in vigore il patto Ue su migrazione, Pier Silvio Berlusconi rassicura dopo un incidente, e ritrovato senza vita il giovane Mattia Testi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver cancellato gli attacchi contro l' Iran e il raggiungimento di un grande accordo per la fine della guerra in Medio Oriente.

In una dichiarazione ai giornalisti nello Studio Ovale, Trump ha detto: 'Abbiamo appena fatto un grande accordo con l'Iran. L'intesa è soggetta alla finalizzazione dei documenti, cosa che dovrebbe accadere nei prossimi giorni'. La firma potrebbe essere organizzata già da questo fine settimana in Europa, ma Trump non sarà presente: al suo posto invierà il vice J.D. Vance.

'Per gli Usa e per il Medio Oriente è un accordo eccellente - ha aggiunto - ed è ottimo anche per l'Iran. È un memorandum d'intesa molto dettagliato, concordato anche con altri paesi che hanno una forte influenza sull'Iran. Teheran non avrà armi nucleari in nessuna forma e non se le procurerà: è il paragrafo più importante'. Nonostante l'annuncio, da Teheran non sono arrivate conferme.

Secondo Axios, mancherebbe ancora il via libera della Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei. Intanto la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare di 25 punti base i tassi d'interesse con effetto dal prossimo 17 giugno. Il tasso sui depositi passa dal 2 al 2,25%, il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40% e quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. Questo aumento avrà conseguenze inevitabili per le rate di mutui e finanziamenti.

Secondo uno studio della Fabi, una lavatrice da 700 euro acquistata con un finanziamento di cinque anni costa complessivamente 877 euro: 177 euro in più rispetto al prezzo di listino, con una rata mensile di circa 15 euro. Uno smartphone da 850 euro finanziato in due anni arriva a costare 934 euro, con 84 euro di interessi e una rata di 39 euro al mese.

Un televisore da 1.200 euro rateizzato in tre anni sale a 1.379 euro, con 179 euro di maggiore costo e una rata mensile di 38 euro. Per un viaggio da 5.000 euro acquistato a rate in quattro anni la spesa finale è 6.001 euro, con oltre 1.000 euro di interessi e una rata mensile di 125 euro.

Ancora più significativo il caso di un'automobile da 20.000 euro finanziata in sei anni: la spesa complessiva arriva a 26.136 euro, con oltre 6.100 euro di interessi e una rata di 363 euro al mese. Sul fronte lavoro, le imprese italiane programmano 1,7 milioni di assunzioni temporanee per la stagione estiva. Ma il Barometro LinkedIn e gli esperti lanciano l'allarme sulle competenze: l'intelligenza artificiale ridisegna l'ingresso dei giovani nel mercato.

Intanto venerdì 12 giugno entra ufficialmente in vigore il nuovo patto dell'Ue su migrazione e asilo, a due anni dalla sua adozione: tutti i 27 Stati membri dovranno attenersi a norme comuni per controlli alle frontiere, procedure di asilo, condizioni di accoglienza e un meccanismo di solidarietà per il ricollocamento dei richiedenti protezione internazionale. In Italia, Pier Silvio Berlusconi ha tranquillizzato tutti dopo un incidente in auto: 'Sto benissimo. Ieri ho avuto una disavventura.

Lo dico onestamente: poteva essere una tragedia. Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo'. Per omaggiare il ricordo di Silvio Berlusconi, venerdì sera andrà in onda lo speciale 'Caro Presidente, ti racconto'. Infine, è stato ritrovato morto Mattia Testi, il 19enne scomparso da Spinea (Venezia) il 4 giugno.

Il ritrovamento del corpo è stato annunciato dall'amministrazione comunale, che si stringe attorno alla famiglia





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