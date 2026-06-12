Trump annuncia l'apertura ufficiale dello stretto di Hormuz e critica il G7 e l'Europa

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che lo stretto di Hormuz si aprirà ufficialmente non appena verrà firmato l'accordo con l'Iran. Trump ha criticato il G7 e l'Europa, definendoli irrilevanti e sostenendo che gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Trump ha anche accusato gli iraniani di diffondere 'fake news' sui termini dell'accordo e ha esortato gli iraniani a darsi una mossa per la conclusione dell'intesa. L'agenzia di stampa 'Fars', affiliata ai pasdaran, ha smentito le notizie sulla firma dell'accordo domenica a Ginevra. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la regione sta pagando il prezzo dei bombardamenti sull'Iran e che il mondo sta assistendo agli sviluppi più importanti dalla Seconda Guerra Mondiale. Hezbollah ha detto di avere fiducia nell'inclusione della questione del Libano in un accordo con gli Stati Uniti. L'agenzia di stampa statale iraniana Irna ha riportato che l'attuale bozza di accordo con gli Stati Uniti è definita da 7 principi generali e che le capacità missilistiche dell'Iran non rientrerebbero nell'agenda dei negoziati.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha annunciato che lo stretto di Hormuz si aprirà ufficialmente non appena verrà firmato l'accordo, il che potrebbe avvenire presto, molto presto, forse durante il fine settimana in Europa .

Trump ha aggiunto che il leader supremo iraniano, Ali Khamenei, ha approvato l'accordo e che tutti vogliono firmarlo. Durante un comizio virtuale, Trump ha anche criticato il G7 e l'Europa, definendoli irrilevanti e sostenendo che gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. In un post sul suo social Truth, Trump ha scritto che gli iraniani stanno diffondendo 'fake news' sui termini dell'accordo e che non esiste il concetto di negoziare in buona fede con loro.

Ha esortato gli iraniani a darsi una mossa per la conclusione dell'intesa. L'agenzia di stampa 'Fars', affiliata ai pasdaran, ha smentito le notizie sulla firma dell'accordo domenica a Ginevra. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la regione sta pagando il prezzo dei bombardamenti sull'Iran e che il mondo sta assistendo agli sviluppi più importanti dalla Seconda Guerra Mondiale. Hezbollah ha detto di avere fiducia nell'inclusione della questione del Libano in un accordo con gli Stati Uniti.

L'agenzia di stampa statale iraniana Irna ha riportato che l'attuale bozza di accordo con gli Stati Uniti è definita da 7 principi generali e che le capacità missilistiche dell'Iran non rientrerebbero nell'agenda dei negoziati





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