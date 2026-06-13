Trump annuncia l'uccisione del capo del Tren de Aragua in un'operazione statunitense

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che le forze americane hanno condotto un attacco letale contro Hector Rusthenford Guerrero Flores, noto come Nino Guerrero, leader della gang venezuelana Tren de Aragua. La notizia, diffusa dallo Studio Ovale, non ha ancora ricevuto conferme ufficiali dalla Casa Bianca, dal Pentagono o dal Comando Sud.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato pubblicamente che le forze armate americane hanno condotto un'operazione letale che ha portato alla morte di Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias Nino Guerrero , riconosciuto come il capo della potente organizzazione criminale venezuelana nota come Tren de Aragua.

L'annuncio è stato fatto dallo Studio Ovale della Casa Bianca, simboleggiando l'importanza che l'amministrazione Trump attribuisce a questo evento. Tuttavia, al momento della diffusione della notizia, non sono pervenute conferme ufficiali da parte della Casa Bianca, del Pentagono o del Comando Sud degli Stati Uniti, che non hanno risposto alle richieste di commento.

Questo silenzio istituzionale lascia spazio a diverse interpretazioni sulla natura precisa dell'operazione: se sia stata una missione di combattimento diretta, un attacco con drone o un'azione di forza speciale. Il Tren de Aragua è originario del Venezuela ed è considerato uno dei gruppi criminali piùViolenti e meglio organizzati dell'America Latina.

Nato come gang all'interno del sistema penitenziario venezuelano, ha esteso la propria influenza a vari paesi, compresi gli Stati Uniti, attraverso attività illecite come traffico di droga, estorsione, traffico di esseri umani e omicidi su commissione. La sua leadership è stata a lungo un obiettivo prioritario per le autorità statunitensi e internazionali.

L'operazione, se confermata, segna un'escalation significativa nella politica estera americana verso i cartelli della droga e le organizzazioni criminali transnazionali, dimostrando la volontà di ricorrere a misure militari dirette al di fuori delle tradizionali zone di combattimento. Solleva altresì importanti questioni giuridiche e diplomatiche riguardo alla sovranità del Venezuela e al rispetto del diritto internazionale.

Per l'amministrazione Trump, questa azione potrebbe essere presentata come un esempio di impegno deciso per la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, temi centrali nella sua agenda politica





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