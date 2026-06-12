Trump annuncia la fine della guerra con l'Iran dopo un memorandum d'intesa

Il presidente Donald Trump ha dichiarato concluso il conflitto con l'Iran, basandosi su un memorandum d'intesa che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz, un alleggerimento delle sanzioni e un cessate il fuoco di 60 giorni. L'accordo, raggiunto tramite mediazione qatariota, include anche un quadro per discutere il programma nucleare iraniano, ma potrebbe richiedere un'approvazione finale. La notizia ha sorpreso il primo ministro israeliano Netanyahu, che non era stato informato.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la conclusione della guerra con l' Iran , collegando la notizia a un comizio del candidato governatore in Georgia Burt Jones.

Secondo le ultime news di oggi 12 giugno, Trump ha definito un "solidissimo memorandum di intesa" il documento che consentirà di archiviare il conflitto, asserendo che su questo ruotava il 95% della questione. L'accordo preliminare sarebbe stato raggiunto mercoledì sera dopo ore di negoziati tra il mediatore qatariota Ali Al-Thawadi e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

Quattro aerei C-17 dell'aeronautica americana sono partiti per l'Europa trasportando attrezzature in vista di un possibile viaggio del vicepresidente J. D. Vance a Ginevra per la cerimonia di firma. Il memorandum contiene l'impegno per la riapertura immediata dello Stretto di Hormuz senza pedaggi, un alleggerimento delle sanzioni contro la Repubblica Islamica e un prolungamento di 60 giorni del cessate il fuoco, valido anche in Libano.

Il testo include inoltre un quadro per affrontare la questione delle scorte di uranio arricchito iraniano, pur precisando che Azioni sul programma nucleare dipenderanno da un secondo accordo più dettagliato. Fonti diplomatiche e funzionari statunitensi hanno confermato l'accordo di principio, ma avvertono che potrebbe essere ancora necessaria un'approvazione finale.

L'annuncio di Trump ha colto di sorpresa il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che nei giorni scorsi, all'oscuro di tutto, avrebbe contattato alleati vicini all'amministrazione Trump per ottenere informazioni, secondo una fonte statunitense a conoscenza diretta dei fatti





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