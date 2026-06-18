Trump annuncia la firma dell'accordo con l'Iran e lode l'accordo

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di aver firmato un memorandum of understanding con l'Iran, ponendo fine alla guerra in Medio Oriente. L'accordo è stato firmato a Versailles, in presenza del presidente francese Emmanuel Macron e del segretario di Stato Marco Rubio.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha annunciato di aver firmato un memorandum of understanding con l' Iran , ponendo fine alla guerra in Medio Oriente .

L'accordo è stato firmato a Versailles, in presenza del presidente francese Emmanuel Macron e del segretario di Stato Marco Rubio. La Casa Bianca ha pubblicato un video della firma, in cui si vede Trump seduto a tavola con Macron e la moglie Brigitte. Una volta firmato il documento, Macron ha applaudito e stretto la mano a Rubio. Gli Stati Uniti hanno inviato all'Iran una foto dell'accordo siglato.

I primi colloqui tra Stati Uniti e Iran dopo la firma dell'accordo si terranno da domani in Svizzera, nella località montana di Burgenstock. Il Pakistan, assieme al Qatar, ha ospitato la firma dell'accordo in Svizzera. Trump ha dichiarato che 'molto probabilmente sosterrà' il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alle prossime elezioni, aggiungendo che la valutazione dipende da quali saranno i candidati.

'Ho un buon rapporto con Bibi, ma deve essere più razionale. Sono disposto a incontrarlo', ha detto il presidente. Trump ha lodato l'accordo con l'Iran, affermando che 'il petrolio scorre, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare, i mercati azionari volano, l'occupazione è ai massimi storici e i prezzi scendono. Il nostro Paese è forte, sicuro e rispettato come mai prima d'ora'.

Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth lodando indirettamente il memorandum of understanding raggiunto con l'Iran. Secondo i media statali libanesi, attacchi israeliani nel sud del Libano hanno ucciso tre persone oggi, poche ore dopo che Stati Uniti e Iran hanno firmato un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente.

'Un drone nemico ha preso di mira un'auto' nella zona di Kfar Tebnit, uccidendo due persone, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale Nna. Nel vicino villaggio di Zebdine un altro drone ha ucciso un'altra persona, ha aggiunto Nna.

Il segretario generale dell'alleanza Mark Rutte ha dichiarato che 'non è ancora chiaro come avverrà lo sminamento' dello Stretto di Hormuz, e che 'si tratta, ovviamente, di un'area al di fuori della sfera di competenza della Nato, ma se la Nato può essere d'aiuto in qualche modo, ovviamente siamo sempre disponibili'. Lo afferma il segretario generale dell'alleanza Mark Rutte nella conferenza stampa al termine della ministeriale Difesa.

'Grazie al duro lavoro dell'amministrazione americana, la capacità missilistica balistica nucleare dell'Iran è stata degradata' ha aggiunto, sottolineando che 'i francesi e gli inglesi stanno guidando questa coalizione di oltre 40 Paesi al momento, in particolare per quanto riguarda lo sminamento'. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, 'sono molto forti, ma mancano di due cose: una sono le rompighiaccio (che non servono a Hormuz) e l'altra cosa sono le cacciamine, l'Europa ha quelle capacità'.

Il ministero degli Esteri del Qatar ha dichiarato che l'accordo tra Stati Uniti e Iran costituisce una 'solida base' per il prossimo round di colloqui. Attore chiave nei negoziati per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, il Paese del Golfo ha dichiarato che, in vista dei colloqui tecnici previsti in Svizzera venerdì, l'accordo 'rappresenta una solida base per avanzare alla prossima fase dei negoziati tra le parti americana e iraniana'.

La Germania sta inviando due navi nel Mar Rosso in preparazione di una possibile missione militare nello Stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco. Boris Pistorius ha dichiarato ai giornalisti questa mattina, in vista di un incontro con i suoi omologhi della Nato a Bruxelles: 'In questo momento, il nostro dragamine Fulda e la nave da rifornimento Mosel stanno attraversando il Canale di Suez in direzione del Mar Rosso'.

Pistorius ha precisato che, prima di qualsiasi partecipazione a un'operazione di sminamento, sarà necessaria l'approvazione dell'Iran e dell'Oman, aggiungendo che qualsiasi missione dipenderà anche dagli sviluppi dei futuri colloqui tra l'Iran e gli Stati Uniti. La notizia arriva dopo che ieri sera Donald Trump ha affermato che gli alleati europei avevano accettato di aiutare gli Stati Uniti a liberare lo Stretto di Hormuz per garantire un passaggio sicuro, senza però specificare quali Paesi si fossero dichiarati disponibili a fornire assistenza.

Il segretario alla difesa Usa, Pete Hegseth, ha ribadito che vi sono Paesi europei disposti a intervenire per garantire la sicurezza dello Stretto





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