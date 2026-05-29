Trump annuncia la revoca del blocco navale nello Stretto di Hormuz dopo accordo preliminare con l'Iran

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth l'intenzione di revocare il blocco navale nello Stretto di Hormuz a seguito di un accordo preliminare di 60 giorni con l'Iran, in attesa della decisione finale dalla Situation Room.

Il segretario di Stato Marco Rubio e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno emanato un comunicato congiunto riguardante l'embargo navale nello Stretto di Hormuz.

L'annuncio, diffuso dal presidente Trump su Truth, prevede la revoca del blocco navale americano sui porti iraniani e la riapertura senza restrizioni del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz. L'accordo preliminare tra Washington e Teheran, che estende di 60 giorni il cessate il fuoco, è in fase di valutazione definitiva da parte del presidente. Una decisione è attesa nelle prossime ore dalla Situation Room della Casa Bianca.

Il piano, che deve ancora ricevere l'approvazione formale della Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, affronta la questione nucleare come nodo centrale rimandato a trattative future. Trump ha dichiarato che l'Iran deve impegnarsi a non sviluppare armi nucleari e che tutte le mine nello stretto verranno neutralizzate. Riguardo al materiale nucleare sotterraneo, presumibilmente colpito da un attacco con bombardieri B2, gli Stati Uniti proporrebbero il recupero e la distruzione in coordinamento con l'Iran e l'AIEA, senza scambi finanziari. Altri punti minori sono già stati concordati





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