Trump annuncia la sospensione degli aiuti militari a Israele da 4 miliardi

Il presidente Donald Trump ha confermato la fine degli aiuti militari statunitensi a Israele, pari a 4 miliardi di dollari, dopo il 2026, in accordo con Netanyahu.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato ufficialmente che Washington interrotterà gli aiuti militari a Israele al termine dell'anno in corso. Questa decisione, valida per un importo annuale di 4 miliardi di dollari, segna un cambio di rotta significativo nella relazione bilaterale. L'annuncio è stato confermato durante un'intervista al programma "Fox and Friends" di Fox News, svoltasi il 3 novembre 2026. Trump ha dichiarato di aver raggiunto un accordo diretto con il premier israeliano Benjamin Netanyahu per la cessazione di questi versamenti finanziari.

Dettagli dell'accordo e tempistiche

Secondo quanto riportato dal presidente Trump, l'accordo con Netanyahu prevede che gli Stati Uniti smetteranno di fornire aiuti militari a Israele dopo la fine dell'anno in corso. I 4 miliardi di dollari menzionati rappresentano la somma annuale che Washington eroga tradizionalmente. L'ex presidente ha specificato che la decisione di interrompere i pagamenti è stata concordata mesi fa. Questa tempistica indica che la fine del finanziamento non è improvvisa, ma il risultato di negoziati precedenti. La cessazione effettiva avverrà entro il 31 dicembre 2026.

Also read Elezioni Israele 2026: Herzog sfida il caos per formare un governo

Motivazioni politiche e posizioni dei partiti

Trump ha giustificato questa mossa affermando che Israele non ha più bisogno di questi fondi militari. Inoltre, il presidente ha accusato alcuni democratici e politici di sinistra di utilizzare questi finanziamenti come argomento per criticare i repubblicani. Ha sostenuto che l'opposizione politica strumentalizza gli aiuti a Israele per attaccare il partito di appartenenza. Questa dichiarazione sottolinea come la questione degli aiuti esterni sia diventata un tema divisivo nel dibattito politico interno degli Stati Uniti. La posizione del governo repubblicano sembra quindi distaccarsi dalle critiche tradizionali dell'opposizione.

Advertisement

Impatto futuro e assistenza alternativa

Nonostante l'interruzione degli aiuti militari programmatici, Trump ha sottolineato che gli Stati Uniti continueranno ad aiutare Israele se necessario. Questa affermazione lascia aperta la possibilità di un supporto discrezionale o in caso di emergenze specifiche. La distinzione tra aiuti annuali fissi e assistenza contingente è cruciale per comprendere la nuova dottrina. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di questa eventuale assistenza futura. L'annuncio pone le basi per una ridefinizione delle relazioni di difesa tra i due alleati storici. L'effetto a lungo termine sui bilanci militari israeliani rimane un punto di osservazione centrale per gli analisti internazionali.