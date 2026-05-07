Trump annuncia una svolta nelle trattative con l'Iran: accordo possibile in una settimana

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che un'intesa con l'Iran è molto probabile e potrebbe essere raggiunta in tempi brevissimi, addirittura in una settimana. Tuttavia, Teheran mantiene una posizione dura e non sembra intenzionato a cedere facilmente.

Gli Stati Uniti stanno elaborando una nuova strategia per riaprire lo Stretto di Hormuz, ma il presidente americano Donald Trump ha annunciato una svolta nelle trattative con l' Iran .

Dopo 24 ore di colloqui intensi, Trump ha dichiarato che un'intesa è molto probabile e potrebbe essere raggiunta in tempi brevissimi, addirittura in una settimana. Tuttavia, ha poi precisato che non esiste una scadenza fissa, sottolineando che l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare e che questo punto è stato accettato da Teheran.

Non è la prima volta che Trump afferma che l'Iran abbia fatto un passo indietro sul programma di arricchimento dell'uranio, ma questa volta sembra esserci un accordo più concreto. Secondo Axios, gli Stati Uniti stanno aspettando una risposta dalla Repubblica islamica entro pochi giorni, con negoziati che potrebbero tenersi a Islamabad o Ginevra già la prossima settimana. L'accordo potrebbe prevedere 15 anni di stop all'arricchimento dell'uranio, con una clausola che prolungherebbe la moratoria in caso di violazioni iraniane.

In cambio, gli Stati Uniti si impegnerebbero a revocare gradualmente le sanzioni e a sbloccare miliardi di dollari di asset iraniani congelati all'estero. Trump vuole risolvere la questione prima della visita a Pechino con il presidente cinese Xi Jinping, prevista per il 14 e 15 maggio, per evitare di arrivare con il 'dossier Iran' ancora aperto e il rischio di una ripresa della guerra. Senza un accordo, ha minacciato di riprendere i bombardamenti pesanti sull'Iran.

Tuttavia, Teheran non sembra intenzionato a cedere facilmente. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammed Bagher Ghalibaf, ha dichiarato che il popolo iraniano preferisce morire piuttosto che arrendersi e che l'Iran non sottovaluta la possibilità di un attacco militare o terroristico. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha confermato che la proposta americana è in fase di valutazione e che l'Iran comunicherà il proprio punto di vista alla parte pakistana una volta giunti a una conclusione.

Nonostante le dichiarazioni concilianti degli Stati Uniti, l'Iran mantiene una posizione dura. Ebrahim Rezaei, portavoce del Comitato di Sicurezza Nazionale iraniano, ha affermato che gli americani non otterranno con una guerra ciò che non sono riusciti a ottenere con i negoziati diretti e che l'Iran è pronto a dare una risposta dura se gli Stati Uniti o i loro alleati cercheranno di agire in modo subdolo





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