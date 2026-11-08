Trump APEC: Trump incontra Putin e Xi Jinping a Shenzhen per trattare pace e disarmo

Donald Trump conferma l'incontro con Vladimir Putin e Xi Jinping al vertice APEC di Shenzhen il 18-19 novembre. Le trattative verte su denuclearizzazione e fine conflitti in Ucraina e Iran.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato domenica che intende incontrare i presidenti russo Vladimir Putin e cinese Xi Jinping in occasione del vertice dei leader dell'APEC che si terrà in Cina la prossima settimana. L'obiettivo dichiarato di questi dialoghi ad alto livello è discutere la fine della guerra in Iran e affrontare tematiche legate alla denuclearizzazione globale, segnando un potenziale passo significativo nella diplomazia internazionale.

Prima di ripartire dalla Florida alla volta di Washington, Trump ha rivelato ai giornalisti la sua intenzione di recarsi a Shenzhen, il polo tecnologico meridionale cinese, dove il summit è programmato per il 18 e 19 novembre. Durante la sua dichiarazione, il Presidente statunitense ha specificato che uno degli incontri più attesi sarà proprio con i leader di Mosca e Pechino, definendo la prospettiva di dialogo come molto interessante e rilevante per gli affari mondiali.

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Negoziati Trilaterali su Disarmo e Conflitti

Donald Trump ha sottolineato che durante i colloqui con Vladimir Putin e Xi Jinping si discuterà di molteplici questioni, con la denuclearizzazione al centro del dibattito. Il Presidente ha dichiarato esplicitamente: "Stiamo parlando di molte cose, inclusa la denuclearizzazione, ma affronteremo diversi argomenti. Stiamo cercando di porre fine alla guerra in Iran". Questa affermazione indica che la sicurezza nucleare e la stabilità regionale in Medio Oriente sono priorità congiunte per gli Stati Uniti, la Russia e la Cina in questo momento critico.

Le basi per questi colloqui trilaterali erano state gettate già a ottobre, quando Trump aveva dichiarato la sua apertura a negoziati sul controllo degli armamenti con i suoi omologhi cinesi e russi. Secondo le dichiarazioni rilasciate in quel periodo, il focus principale di tali discussioni sarebbe stato la denuclearizzazione. Successivamente, il Wall Street Journal ha riportato che Vladimir Putin ha proposto di utilizzare proprio questo formato di riunione trilaterale per discutere la fine della lunga guerra in corso tra la Russia e l'Ucraina, ampliando così la portata degli accordi possibili.

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Prospettive per la Pace in Ucraina e Medio Oriente

Oltre alle questioni di sicurezza globale e ai conflitti mediorientali, Donald Trump ha espresso ottimismo riguardo alla possibilità di raggiungere un accordo duraturo che ponga fine alla guerra tra Russia e Ucraina. In un'intervista concessa al programma televisivo "60 Minutes" della CBS, il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di credere di essere "molto vicino a raggiungere un accordo". Questa vicinanza percepita suggerisce che i negoziati sono in una fase avanzata, sebbene i dettagli operativi non siano stati resi pubblici.

Trump ha descritto le potenziali conseguenze territoriali di un eventuale trattato, affermando che esso risulterebbe in un'"Ucraina leggermente diversa" nella sua configurazione attuale. Tuttavia, il Presidente ha rifiutato di fornire specifici dettagli sulle modifiche territoriali o sui confini che potrebbero essere ridefiniti. Questa vaghezza lascia spazio a diverse interpretazioni da parte degli osservatori internazionali e delle parti coinvolte nel conflitto, che attendono con impazienza chiarimenti concreti.

Impatto Geopolitico del Vertice di Shenzhen

Il vertice dell'APEC a Shenzhen rappresenta non solo un evento diplomatico, ma anche un simbolo di cooperazione economica e politica tra le tre maggiori potenze mondiali. La scelta di Shenzhen, noto hub tecnologico, riflette l'importanza della crescita economica e dell'innovazione nei discorsi contemporanei, anche se gli argomenti trattati da Trump spaziano ben oltre la sfera commerciale. L'incontro tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping potrebbe stabilire nuovi precedentisulla gestione delle crisi globali e sulla sicurezza collettiva.

Con le date precise del 18 e 19 novembre fissate per il vertice, l'attenzione del mondo si sposterà su Shenzhen per verificare se questi dialoghi si tradurranno in accordi concreti. La presenza simultanea dei leader di Stati Uniti, Russia e Cina offre un'opportunità rara per affrontare simultaneamente le sfide della denuclearizzazione e dei conflitti regionali. Gli sviluppi successivi a questi incontri potrebbero avere ripercussioni profonde sull'ordine geopolitico globale, influenzando le relazioni internazionali per gli anni a venire e definendo le strategie di pace e stabilità.