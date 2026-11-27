Il presidente USA Donald Trump sostiene il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi nel consolidare l'autorità statale e fermare il contrabbando di petrolio nella regione del Kurdistan.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso il pieno sostegno del governo americano alle iniziative del primo ministro iracheno Ali al-Zaidi, impegnato a ristabilire il controllo statale esclusivo sulle risorse energetiche e sui confini nazionali. Questa posizione di Washington arriva a supporto delle misure aggressive adottate da Baghdad per combattere il contrabbando di greggio, una pratica che il governo centrale stima aver causato una perdita di circa 100 miliardi di dollari per l' Iraq nel periodo compreso tra il 2008 e il 2025.

Supporto USA alle misure federali irachene

Donald Trump ha dichiarato esplicitamente tramite Truth Social che gli Stati Uniti "sostengono gli sforzi del primo ministro iracheno Ali al-Zaidi" volti ad affermare l'autorità dello Stato in ogni angolo del Paese. L'obiettivo dichiarato di questa alleanza politica è fermare il contrabbando di petrolio, porre fine alla corruzione sistemica e assicurare che tutte le armi rimangano sotto il controllo esclusivo delle istituzioni statali irachene. Questa dichiarazione pubblica avviene poche ore dopo che il portavoce del governo iracheno, Haider al-Aboudi, aveva chiarito che qualsiasi esportazione di greggio che bypassa l'azienda statale SOMO sarà considerata illegalità.

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Scontro con le autorità curde a Erbil

Le nuove direttive del premier Ali al-Zaidi hanno innescato una grave crisi politica nella regione del Kurdistan, portando a manifestazioni di massa a Erbil il 26 novembre 2026. I manifestanti curdi hanno protestato contro la decisione di assumere il controllo diretto dei giacimenti petroliferi storicamente gestiti dalle autorità regionali e contro il dispiegamento di truppe federali per garantire la sicurezza dei confini internazionali. Il Governo Regionale del Kurdistan ha respinto quanto definito "linguaggio militare e minacce" presenti nelle comunicazioni del portavoce dell'esercito iracheno, ribadendo però la propria disponibilità a collaborare con Baghdad per combattere la corruzione e il contrabbando.

Chiusura valichi e vittoria legale del governo

La tensione si è materializzata giovedì con la chiusura di due valichi di frontiera nella regione del Kurdistan, uno che conduce in Siria e l'altro in Iran, su ordine diretto di Ali al-Zaidi. Questa mossa strategica mira a impedire il flusso illecito di idrocarburi attraverso i punti di confine sotto controllo semi-autonomo. La legittimità di queste azioni è stata confermata mercoledì dalla corte suprema irachena, che ha stabilito che Baghdad ha il diritto di dispiegare forze federali lungo tutti i confini internazionali, inclusi quelli nella regione del Kurdistan. Questa decisione giuridica rappresenta una vittoria istituzionale per il leader iracheno.

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Conflitto parallelo con milizie sciite

Parallelamente alla crisi curda, il primo ministro Ali al-Zaidi sta conducendo uno scontro diretto con le milizie sciite allineate all'Iran, in particolare con il gruppo Kataib Hezbollah. Dopo aver ordinato la preparazione dell'esercito per entrare nella città di Jurf al-Sakhar, a sud di Baghdad, accusata di essere il centro di operazioni di contrabbando del gruppo armato, le trattative hanno portato alla ritirata della milizia che ha ora consentito l'accesso delle truppe governative. Questa doppia frontiera di conflitto colloca Zaidi in opposizione diretta sia alle autorità curde che alle fazioni miliantari pro-iraniane.

Prospettive economiche e sfide future

La regione del Kurdistan, uno dei principali produttori di petrolio e alleata sia degli Stati Uniti che dell'Iran, cerca di attrarre investimenti su larga scala per risolvere le difficoltà economiche strutturali del Paese. Tuttavia, l'analisi politica suggerisce che l'implementazione effettiva di queste misure di forza potrebbe incontrare resistenze significative da parte di interessi radicati da decenni di guerre civili etno-settarie. Il primo ministro Ali al-Zaidi, un imprenditore quarantunenne e novizio nella politica, deve ora navigare queste acque turbolente per bilanciare la sovranità statale con la stabilità regionale.